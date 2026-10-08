Flavio Perchman habló del decanato de Nacional y de Peñarol, que salió a responder, y horas después pidió disculpas; ¿qué dijo el vicepresidente?

El vicepresidente de Nacional , Flavio Perchman , quedó envuelto en una polémica luego que este miércoles habló sobre el decanato de Nacional y de Peñarol en un programa partidario tricolor y generó la reacción de los hinchas.

En el programa Arriba Bolso que conduce Leo Atmé, tras abordar el tema de la historia de los dos grandes del fútbol uruguayo, expresó: "Eso no da para discutir. La realidad es que Nacional fue siempre Nacional. Si ellos se perciben del 91 (1891) es un tema de ellos. La realidad es que Nacional fue siempre Nacional y Peñarol fue durante 20 años CURCC y eso es lo que veo con diferencia. Y después no me doy cuenta cuál es el sentido... porque todos entendemos que el más decano es Albion . A veces me parece bárbaro que nos sintamos el decano pero la verdad, no me agrega tanto. Peñarol no es (el decano) seguro porque un equipo que nació en el 91 (1891) y cambio de nombre en el 13 (1913)".

El 24 de setiembre, Perchman había pedido disculpas por expresiones vinculadas a Abdon Porte, y este jueves en tres posteos en X se manifestó de esta forma:

"En el día de ayer, durante el programa Arriba Bolso, realicé una serie de comentarios referidos al tema del Decanato. Debo reconocer, con absoluta honestidad, que se trata de un asunto que no domino en profundidad y que, por esa razón, algunas de mis expresiones fueron erróneas".

El cambio de actitud "positiva" que tuvieron los hinchas de Nacional en el Gran Parque Central que fue destacado por Flavio Perchman

"Por ello, quiero pedir sinceras disculpas a todos los hinchas de Nacional. Lo que no puedo permitir —ni considero justo— es que las expresiones de una persona que reconoce no tener un conocimiento suficiente del tema sean tomadas como verdad absoluta, cuando claramente no lo son".

"Y que adquieran mayor peso que las investigaciones y conclusiones de reconocidos historiadores . Considero muy especialmente a Horacio Cabral Gurméndez, autor de Lapidaria Verdad, y al Dr. Enrique Tarigo, quien fue responsable del informe sobre el Decanato en 1991".

En el día de ayer, durante el programa Arriba Bolso, realicé una serie de comentarios referidos al tema del Decanato. Debo reconocer, con absoluta honestidad, que se trata de un asunto que no domino en profundidad y que, por esa razón, algunas de mis expresiones fueron erróneas. — Flavio Perchman (@FlaCePer) October 8, 2026

Este jueves esto también generó la reacción de Peñarol la través de sus redes oficiales y se apoyaron en las expresiones del vicepresidente, en referencia al origen de 1891.