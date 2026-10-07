Retorno clave para Daniel Carreño: Francisco Calvo volvió y aportó sonrisas a los entrenamientos de Nacional

Nacional recibió una importante novedad este miércoles en la Ciudad Deportiva Los Céspedes: la reincorporación de Francisco Calvo a los entrenamientos del primer equipo.

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El experimentado defensor costarricense regresó a la par de sus compañeros tras completar su participación con la selección de Costa Rica en la Liga de Naciones de Concacaf.

Durante su ausencia en las últimas presentaciones del Torneo Clausura, Calvo sumó cuatro compromisos internacionales. Tras un inicio adverso con derrotas ante Curazao -donde anotó un autogol- y Haití, Tras estos resultados, la Federación Costarricense de Fútbol (FCF) nombró como técnico interino al exjugador y leyenda del fútbol local Bryan Ruiz,

El pasado domingo, Francisco Calvo completó los 90 minutos a gran nivel en el triunfo 2-0 sobre Haití, aunque la cosecha de 6 puntos sobre 12 no bastó para acceder a la siguiente fase de la Liga de Naciones de Concacaf.

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De regreso en Montevideo, su retorno representa una pieza de vital trascendencia para la estructura defensiva del entrenador Daniel Carreño en Nacional.

La presencia del zaguero le otorga jerarquía y solidez a un equipo que necesita sumar de a tres para mantenerse expectante en el Torneo Clausura.

Con el foco puesto en el plano local, Calvo ya trabaja junto al grupo mentalizado en el próximo desafío: este domingo frente a Central Español a la hora 18.30 en el Estadio Centenario por la décima fecha del Torneo Clausura.