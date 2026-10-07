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Retorno clave para Daniel Carreño: Francisco Calvo volvió y aportó sonrisas a los entrenamientos de Nacional

El zaguero tricolor quedó eliminado de la Liga de Naciones de Concacaf con la selección de Costa Rica, aunque tuvo un buen desempeño

7 de octubre de 2026 18:19 hs
Francisco Calvo se unió nuevamente a las prácticas de Nacional tras jugar con Costa Rica

Francisco Calvo se unió nuevamente a las prácticas de Nacional tras jugar con Costa Rica

FOTO: @Nacional

Nacional recibió una importante novedad este miércoles en la Ciudad Deportiva Los Céspedes: la reincorporación de Francisco Calvo a los entrenamientos del primer equipo.

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De regreso en Montevideo, su retorno representa una pieza de vital trascendencia para la estructura defensiva del entrenador Daniel Carreño en Nacional.

La presencia del zaguero le otorga jerarquía y solidez a un equipo que necesita sumar de a tres para mantenerse expectante en el Torneo Clausura.

Con el foco puesto en el plano local, Calvo ya trabaja junto al grupo mentalizado en el próximo desafío: este domingo frente a Central Español a la hora 18.30 en el Estadio Centenario por la décima fecha del Torneo Clausura.

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Daniel Carreño Nacional Francisco Calvo Costa Rica

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