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Con Francisco Calvo de Nacional, Costa Rica venció a Haití pero quedó eliminada de Liga de Naciones de Concacaf; el zaguero vuelve a Montevideo

El zaguero tricolor jugó un encuentro aceptable, pero más allá de la victoria, a su selección no le sirvió para clasificar

5 de octubre de 2026 18:48 hs
Francisco Calvo con la selección de Costa Rica

Francisco Calvo con la selección de Costa Rica

Foto: AFP

Con buenos 90 minutos del zaguero de Nacional, Francisco Calvo, Costa Rica derrotó este domingo por la noche 2-0 a Haití, sumó su segundo triunfo consecutivo bajo la dirección técnica interina de Bryan Ruiz, y si bien garantizó su permanencia en la Liga A de la Liga de Naciones de Concacaf, se despidió del torneo al cerrar la fase de grupos con 6 puntos de 12.

Más allá de la derrota, los haitianos se aseguraron su clasificación a los cuartos de final al completar 9 unidades, uno menos que el líder Curazao.

El volante Carlos Mora abrió el marcador a los 6 minutos con un cabezazo, y Andrey Soto puso el 2-0 a los 21' con un potente remate de zurda. Los dos goles llegaron a través de asistencias de Ronald Matarrita.

El partido de Francisco Calvo

Como ha venido ocurriendo en los tres encuentros anteriores de esta fecha FIFA de setiembre-octubre por la Liga de Naciones de Concacaf, Francisco Calvo volvió a ser titular y a jugar todo el compromiso.

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El zaguero de Nacional jugó como central por izquierda, tal como lo hace en los tricolores.

Según sus números finales del partido, tuvo un 90% de pases precisos (54 de 60), creó una oportunidad de gol y tuvo ocho acciones defensivas.

Costa Rica venía de perder los dos primeros partidos de la fase de grupos ante Curazao por 4-3 y Haití por 2-0 al mando del entrenador argentino Fernando Batista.

Tras estos resultados, la Federación Costarricense de Fútbol (FCF) nombró como técnico interino al exjugador y leyenda del fútbol local Bryan Ruiz, quien afrontó sus primeros encuentros al frente de la selección y los ganó los dos.

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