Con Francisco Calvo de Nacional, Costa Rica venció a Haití pero quedó eliminada de Liga de Naciones de Concacaf; el zaguero vuelve a Montevideo

Con buenos 90 minutos del zaguero de Nacional, Francisco Calvo, Costa Rica derrotó este domingo por la noche 2-0 a Haití, sumó su segundo triunfo consecutivo bajo la dirección técnica interina de Bryan Ruiz, y si bien garantizó su permanencia en la Liga A de la Liga de Naciones de Concacaf, se despidió del torneo al cerrar la fase de grupos con 6 puntos de 12.
Más allá de la derrota, los haitianos se aseguraron su clasificación a los cuartos de final al completar 9 unidades, uno menos que el líder Curazao.
El volante Carlos Mora abrió el marcador a los 6 minutos con un cabezazo, y Andrey Soto puso el 2-0 a los 21' con un potente remate de zurda. Los dos goles llegaron a través de asistencias de Ronald Matarrita.
El partido de Francisco Calvo
Como ha venido ocurriendo en los tres encuentros anteriores de esta fecha FIFA de setiembre-octubre por la Liga de Naciones de Concacaf, Francisco Calvo volvió a ser titular y a jugar todo el compromiso.
El zaguero de Nacional jugó como central por izquierda, tal como lo hace en los tricolores.
Según sus números finales del partido, tuvo un 90% de pases precisos (54 de 60), creó una oportunidad de gol y tuvo ocho acciones defensivas.
Costa Rica venía de perder los dos primeros partidos de la fase de grupos ante Curazao por 4-3 y Haití por 2-0 al mando del entrenador argentino Fernando Batista.
Tras estos resultados, la Federación Costarricense de Fútbol (FCF) nombró como técnico interino al exjugador y leyenda del fútbol local Bryan Ruiz, quien afrontó sus primeros encuentros al frente de la selección y los ganó los dos.