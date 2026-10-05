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Buenas noticias en Real Madrid: Federico Valverde entra en la recta final para volver en el reinicio de LaLiga de España ante Villarreal

El técnico de los merengues, José Mourinho, está muy conforme con relación a cómo ha evolucionado de su complicado esguince de tobillo que lo dejó fuera de estos tres partidos de la selección uruguaya

5 de octubre de 2026 17:10 hs
Federico Valverde y su buena relación con el nuevo técnico de Real Madrid, José Mourinho, en plena pretemporada

Federico Valverde y su buena relación con el nuevo técnico de Real Madrid, José Mourinho, en plena pretemporada

El parate internacional le ha venido bien a Real Madrid en la enfermería. Con la mirada puesta en el regreso de LaLiga de España este sábado frente a Villarreal en el Estadio Santiago Bernabéu, dentro del cuerpo técnico y la directiva merengue reina una corriente de claro optimismo respecto a la recuperación de varios de sus futbolistas clave, entre ellos el uruguayo Federico Valverde.

Esperan que Federico Valverde pueda llegar al sábado ante Villarreal

Aunque el tiempo estimado inicial marcaba un parate de entre dos y tres semanas, la evolución física de Federico Valverde ilusiona a los servicios médicos de Real Madrid, que apuntan a que pueda estar a disposición para ingresar en la convocatoria del encuentro de este fin de semana ante Villarreal.

Junto al uruguayo, futbolistas como Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté también aceleran para estar en condiciones y aportar al esquema del equipo en una etapa cargada de exigencias.

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Aunque la presencia de Valverde desde el minuto inicial dependerá de las sensaciones en los últimos entrenamientos de la semana, el cuerpo técnico de José Mourinho valora enormemente su retorno para reforzar el despliegue físico y el orden táctico en la mitad de la cancha de cara a un duelo exigente en casa.

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