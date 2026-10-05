Buenas noticias en Real Madrid: Federico Valverde entra en la recta final para volver en el reinicio de LaLiga de España ante Villarreal

Federico Valverde y su buena relación con el nuevo técnico de Real Madrid, José Mourinho, en plena pretemporada

El parate internacional le ha venido bien a Real Madrid en la enfermería. Con la mirada puesta en el regreso de LaLiga de España este sábado frente a Villarreal en el Estadio Santiago Bernabéu, dentro del cuerpo técnico y la directiva merengue reina una corriente de claro optimismo respecto a la recuperación de varios de sus futbolistas clave, entre ellos el uruguayo Federico Valverde.

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El mediocampista, quien sufrió un esguince de grado 3 en su tobillo izquierdo durante el clásico ante Atlético de Madrid a finales de setiembre -lo que llevó a que se perdiera los tres partidos de la fecha FIFA con la selección uruguaya-, completó pautas de rehabilitación al margen del plantel con avances muy satisfactorios.

Esperan que Federico Valverde pueda llegar al sábado ante Villarreal Aunque el tiempo estimado inicial marcaba un parate de entre dos y tres semanas, la evolución física de Federico Valverde ilusiona a los servicios médicos de Real Madrid, que apuntan a que pueda estar a disposición para ingresar en la convocatoria del encuentro de este fin de semana ante Villarreal.

Junto al uruguayo, futbolistas como Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté también aceleran para estar en condiciones y aportar al esquema del equipo en una etapa cargada de exigencias.