Germán Pezzella viaja a Buenos Aires con autorización de Peñarol para decir presente en la despedida de Lionel Messi de la selección argentina

Germán Pezzella aprovechará al máximo su jornada de descanso en Peñarol. El zaguero argentino viajará a Buenos Aires para participar este martes de la despedida de Lionel Messi de la selección argentina en el Estadio Más Monumental, en un compromiso donde se medirá ante Benín por la fecha FIFA de setiembre-octubre. La invitación directa del capitán albiceleste fue el detonante para que el defensor realizara las gestiones correspondientes ante el presidente Ignacio Ruglio, que dio el visto bueno sin inconvenientes.

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El permiso institucional no es una novedad de último momento: la dirigencia de Peñarol ya había otorgado la habilitación oficial hace una semana a través del propio Ruglio. Con la venia de la cúpula carbonera y el calendario a favor por el día libre del plantel, el zaguero campeón del mundo con la camiseta albiceleste en el Mundial Qatar 2022 sumará minutos en una noche con alta carga emotiva en Núñez antes de reincorporarse a la rutina en Los Aromos y seguir preparándose para el partido ante Progreso por el Torneo Clausura del próximo sábado.

El presente de Germán Pezzella en Peñarol La actualidad de Germán Pezzella en el fútbol uruguayo viene de semanas particulares. El zaguero central no disputó el encuentro del pasado miércoles frente a Montevideo City Torque debido a que no figuraba inscripto oficialmente en la fecha original del compromiso.

Dicho partido correspondía al debut del Torneo Clausura y terminó disputándose de forma reprogramada recién el pasado 30 de setiembre.