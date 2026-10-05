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Germán Pezzella viaja a Buenos Aires con autorización de Peñarol para decir presente en la despedida de Lionel Messi de la selección argentina

El zaguero campeón del mundo en Qatar 2022, disputó todo el compromiso de este domingo ante Racing, y ahora se enfoca en una noche histórica

5 de octubre de 2026 13:33 hs
Germán Pezzella en Peñarol

Germán Pezzella en Peñarol

Germán Pezzella aprovechará al máximo su jornada de descanso en Peñarol. El zaguero argentino viajará a Buenos Aires para participar este martes de la despedida de Lionel Messi de la selección argentina en el Estadio Más Monumental, en un compromiso donde se medirá ante Benín por la fecha FIFA de setiembre-octubre. La invitación directa del capitán albiceleste fue el detonante para que el defensor realizara las gestiones correspondientes ante el presidente Ignacio Ruglio, que dio el visto bueno sin inconvenientes.

El permiso institucional no es una novedad de último momento: la dirigencia de Peñarol ya había otorgado la habilitación oficial hace una semana a través del propio Ruglio. Con la venia de la cúpula carbonera y el calendario a favor por el día libre del plantel, el zaguero campeón del mundo con la camiseta albiceleste en el Mundial Qatar 2022 sumará minutos en una noche con alta carga emotiva en Núñez antes de reincorporarse a la rutina en Los Aromos y seguir preparándose para el partido ante Progreso por el Torneo Clausura del próximo sábado.

Dicho partido correspondía al debut del Torneo Clausura y terminó disputándose de forma reprogramada recién el pasado 30 de setiembre.

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Sin embargo, el defensor no tardó en adueñarse del puesto.

Este domingo, Pezzella disputó los 90 minutos en la victoria de Peñarol por 1-0 sobre Racing en el Estadio Centenario por la novena fecha del Clausura, consolidándose en el esquema defensivo del equipo.

Tras completar una labor solvente, el argentino cruza el charco con la autorización de su club para acompañar a Lionel Messi en su función de gala en la capital argentina.

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