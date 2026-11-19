La Justicia condenó a nueve años y seis meses de penitenciaría a Nesto Javier Olazarri por su participación en el atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero , ocurrido el 28 de setiembre de 2025 en su vivienda de Jacinto Vera.

Según informó Fiscalía, Olazarri es la octava persona —y la última— en ser condenada por estos hechos. El fallo, al que accedió El Observador, apunta que fue hallado culpable de una suma de delitos: asociación para delinquir, dos casos de receptación agravada, incendio, atentado agravado y estrago.

La condena fue acordada entre la Fiscalía, el imputado y su defensa ; establece que se le descontará el tiempo que ya estuvo detenido y dispone que se notifique a Ferrero sobre el acuerdo alcanzado, en calidad de víctima.

El atentado ocurrió en la madrugada del 28 de setiembre de 2025, cuando un grupo de delincuentes ingresó al patio de la casa de Ferrero , detonó una granada y efectuó disparos hacia una de las ventanas de la vivienda.

En setiembre de 2026, la Justicia había condenado a otras dos personas vinculadas al ataque. Una de ellas fue señalada como el autor intelectual del atentado y recibió una pena de siete años y tres meses de prisión. Se trata del hijo de un expolicía que también estaba involucrado en la causa y que conoce al narcotraficante Sebastián Marset, señalado como el presunto autor intelectual máximo del ataque.

Ese hombre había viajado a Bolivia para conseguir la granada utilizada en el atentado. El otro condenado en esa instancia fue identificado como quien brindó asistencia logística a los delincuentes que ingresaron al patio de la vivienda de Ferrero. Recibió una pena de ocho años de prisión.