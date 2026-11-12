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Operación Trazador: imputaron y enviaron a prisión preventiva a "El Meo", pieza clave de una banda narco del Marconi

También fueron imputados otros dos hombres de 29 y 25 años

12 de noviembre de 2026 17:54 hs
dsd

La Justicia formalizó a tres hombres en el marco de las investigaciones vinculadas a la operación Trazador, que lleva adelante la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de la Policía Nacional. Los tres imputados deberán cumplir 180 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación.

En procedimientos anteriores de la operación, la Policía había incautado más de 260 kilos de pasta base, además de vehículos de alta gama, armas, municiones y dinero en efectivo. Por esa causa, tres personas habían sido condenadas por delitos vinculados al narcotráfico y al lavado de activos. Entre ellas estuvo Pablo Leiva, exasesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez, que recibió una pena de dos años y seis meses de prisión por lavado de activos.

Este jueves, según informó el Ministerio del Interior en un comunicado, se formalizaron a tres hombres más dentro de la operación. Uno de ellos es Edgardo "El Meo" Bonino, de 45 años. La Policía lo había identificado como una "pieza clave" de una banda narco del Marconi.

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Otro de los formalizados fue imputado por negociación y distribución de sustancias estupefacientes, mientras que el tercero deberá responder por asistencia a actividades de narcotráfico y delitos vinculados a la circulación y tenencia de armas.

Las formalizaciones se produjeron luego de una serie de procedimientos realizados este martes, que incluyeron cinco allanamientos en Montevideo y Canelones. En esas actuaciones fueron detenidos cinco personas: tres hombres y dos mujeres. Los otros dos hombres tienen 29 y 25 años, mientras que las mujeres tienen 33 y 20 años.

Durante los procedimientos, la Policía incautó US$ 37.500, cerca de $ 160.000, tres armas de fuego, sustancias estupefacientes, diez celulares y tres vehículos. También encontró un sistema de videovigilancia compuesto por cinco cámaras y un dispositivo de grabación.

En cuanto a las dos mujeres detenidas, la Justicia dispuso que la de 33 años fije domicilio y no pueda abandonar el país sin autorización judicial. Para la otra mujer, de 20 años, se resolvió el cese de detención.

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