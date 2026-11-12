Estados Unidos apunta a Pep Guardiola para asumir al frente de la selección en reemplazar a Pochettino, quien proyecta su futuro en la Premier League

La Federación de Fútbol de Estados Unidos (U.S. Soccer) ha situado al técnico español Pep Guardiola como su principal objetivo para relevar a Mauricio Pochettino al frente de la selección masculina absoluta, en caso de que el argentino fiche por el Manchester United , según informó el medio The Athletic.

Fuentes cercanas a las conversaciones señalaron que el nombre de Guardiola figura entre los barajados en el seno de la federación tras su exitoso paso por FC Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City, club este último que abandonó el pasado verano europeo.

Además, revelaron que el técnico español mantiene una buena relación con el expresidente de la federación, Sunil Gulati, quien ya le planteó esta posibilidad hace varios años.

Guardiola ya fue uno de los candidatos predilectos del organismo para el puesto que finalmente asumió Pochettino en 2024.

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No obstante, su contratación se presenta complicada, ya que el técnico de Santpedor ha manifestado su intención de tomarse un descanso del fútbol y recientemente rechazó una oferta para convertirse en el nuevo seleccionador de Italia.

Pochettino llevó a Estados Unidos a los octavos de final del pasado Mundial, y firmó una extensión de contrato hasta 2030, aunque se reservó una cláusula de salida por alrededor de 10 millones de euros.

Sin embargo, el técnico argentino está negociando un acuerdo para desvincularse de la selección de Estados Unidos y recalar en el Manchester United una vez consumado el despido de Michael Carrick, según adelantaron medios británicos y EFE pudo confirmar.

EFE