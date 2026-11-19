Una funcionaria policial de Tacuarembó denunció que le negaron una licencia para cuidar a su hijo de seis años , que fue sometido a una intervención quirúrgica, y que debió pasar la noche junto al niño en una estación de servicio ante la imposibilidad de dejarlo al cuidado de otra persona.

La situación fue denunciada por el sindicato policial y confirmada por fuentes de la Jefatura de Policía de Tacuarembó a El Observador, que señalaron que la negativa a conceder licencias a la funcionaria y otros efectivos responde a la falta de personal .

La policía, identificada como Melany Soria , explicó que es madre sola y que su hijo necesita cuidados especiales durante la recuperación de la cirugía.

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“Yo tenía justificativo de lo que tenía mi hijo, pero ayer me llegó una notificación de que me tenía que presentar a trabajar porque si no me podía someter a un sumario administrativo”, relató la funcionaria, según informó Radio Yi.

Pasadas las 13:30 de este jueves, Soria dijo a El Observador que se estaba dirigiendo a la ciudad de Tacuarembó "sin ninguna solución más que presentarme al servicio a trabajar el día sábado".

La funcionaria policial subrayó que su hijo acaba de ser intervenido quirúrgicamente y "lo único que solicito es que me den los días para terminar de cuidar a mi hijo, que esté bien, y después reintegrarme a trabajar como corresponde".

"A ellos no les importa que mi hijo esté operado y quieren que yo me presente sí o sí a trabajar", acusó.

"Yo no estoy pidiendo irme de vacaciones": el reclamo de la funcionaria policial

Soria explicó al consignado medio local que su hijo fue intervenido quirúrgicamente y que, aunque puede caminar, todavía siente dolor y requiere atención. “Fue operado en las partes íntimas”, señaló.

“Camina bien, pero él tiene dolor y es una parte delicada del niño, entonces requiere cuidado. Estamos hablando de un niño de seis años… yo soy madre sola, la que me encargo de él. Velo por él”, sostuvo.

La funcionaria indicó que cuenta con días de licencia anual disponibles y que su pedido consiste en disponer de cuatro jornadas para acompañar al niño durante su recuperación. “Son cuatro días, que me cubran con licencia”, reclamó.

Según explicó, ya se había ausentado cuatro días por la situación de salud de su hijo, pero las autoridades registraron esas jornadas como faltas y le comunicaron que debía recuperarlas durante su semana de descanso.

La trabajadora también señaló que, si bien la unidad policial cuenta con alojamiento, este está destinado exclusivamente a los funcionarios, por lo que no puede permanecer allí con el niño. Ante esa situación, terminó pasando la noche con su hijo en una estación de servicio.

Soria insistió en que no tiene otra persona que pueda hacerse cargo de los cuidados del menor y que su madre, de edad avanzada, ya colabora habitualmente con ella. “Yo no estoy pidiendo irme de vacaciones. Yo soy la madre y él requiere de cuidados. Mi madre es una persona mayor. Ella ya hace demasiado cuidándomelo”, concluyó.

La situación motivó un reclamo sindical, mientras que desde la Jefatura de Policía de Tacuarembó atribuyeron las restricciones para otorgar licencias a la falta de efectivos disponibles.