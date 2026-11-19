HIF Global ratificó este jueves su compromiso con la instalación de una planta de eCombustibles en Paysandú . El pronunciamiento busca despejar dudas tras la cancelación de un megaproyecto energético en Chile y en medio de duros cuestionamientos del Ministerio de Industria y UTE al acuerdo en negociación.

A través de un comunicado difundido en su sitio web oficial , la compañía aseguró que el plan en el litoral uruguayo sigue firme e incluye un parque de generación fotovoltaica y otro eólico . Según informó, los estudios técnicos y ambientales avanzan según la legislación local mientras se "trabaja con el Poder Ejecutivo en la formulación del acuerdo de inversión que permita avanzar hacia las próximas etapas".

Para blindar la viabilidad de su iniciativa, la firma marcó distancia respecto al desistimiento de TotalEnergies en el proyecto H2 Magallanes en el sur chileno. La petrolera francesa dio de baja esa inversión de US$ 16.000 millones —la mayor ingresada al sistema ambiental de ese país— tras advertir que la demanda no permitió cerrar contratos a largo plazo y que los costos de los equipos no bajaron lo previsto.

Gobierno busca "cerrar antes de fin de año" el acuerdo de inversión con HIF para su megaproyecto en Paysandú

HIF explicó que el emprendimiento cancelado apuntaba al amoníaco verde , un insumo destinado a fertilizantes que compite por precio con fuentes fósiles sin cuotas obligatorias. En cambio, sostuvo que los combustibles sintéticos proyectados para Paysandú cuentan con demanda asegurada en el exterior .

El respaldo de las normas europeas y el mercado asiático

La empresa subrayó que su proyecto en Uruguay apunta a abastecer el mercado europeo bajo las directivas FuelEU Maritime, ReFuelEU Aviation y RED III. Estas regulaciones obligan a los buques de gran porte a "reducir un 6% la intensidad de emisiones en 2030 y un 14,5% en 2035", además de exigir a la aviación cuotas de combustible sintético de hasta 5% para ese mismo año.

Asimismo, destacó que ya posee "acuerdos de suministro" de eMetanol en Europa y empresas japonesas. Recordó además que desde hace más de tres años produce y exporta combustibles sintéticos desde su planta Haru Oni, en Magallanes, tecnología que ahora busca llevar a escala industrial en suelo uruguayo.

Respecto a los plazos en Uruguay, la multinacional aclaró que la decisión final de inversión recién se adoptará una vez que estén completados todos los estudios, los permisos correspondientes y el cierre financiero del proyecto.

Las fuertes críticas de UTE y el Ministerio de Industria

La defensa pública de HIF llega días después de que El Observador revelara un informe reservado de la Dirección de Energía y de UTE presentado en Torre Ejecutiva. En ese documento, ambos organismos calificaron el borrador del memorándum de entendimiento como "totalmente desfavorable para el país" bajo las condiciones actuales.

Los técnicos advirtieron que UTE debería invertir más de US$ 450 millones en infraestructura antes de que HIF tome su decisión final de inversión, un plazo que se extiende hasta fines de 2028 sin penalizaciones si la firma se retira. A esto sumaron una "pérdida mínima" proyectada de US$ 1.300 millones a lo largo del contrato.

El punto más crítico radica en que el borrador fija un precio de US$ 45 el megavatio hora con peaje incluido, una tarifa que según UTE no cubre los costos y equivale a casi la mitad de los US$ 86 acordados con Google o Solaria. Además, alertaron que reservar potencia eléctrica hasta 2028 bloquea la llegada de otros centros de datos al país hasta 2032.