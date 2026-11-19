La Embajada de Estados Unidos en Uruguay abrió un llamado laboral para cubrir dos puestos de técnico de cuentas por pagar , con una remuneración de $ 112.793 mensuales y una carga horaria de 40 horas semanales.

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La convocatoria está dirigida a personas que cumplan con los requisitos establecidos por la representación diplomática estadounidense en Montevideo. Los interesados podrán presentar sus postulaciones hasta el 23 de noviembre de 2026 , según informó El País.

El salario anual previsto para los cargos es de $ 1.353.520 , equivalente a unos $ 112.793 mensuales.

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Las personas seleccionadas trabajarán en la oficina de administración financiera de la embajada y estarán encargadas de gestionar servicios relacionados con las cuentas por pagar y por cobrar de las agencias que utilizan el sistema de Servicios de Apoyo Administrativo Cooperativo Internacional (ICASS).

Entre sus principales responsabilidades se encuentran la supervisión de pagos a proveedores y funcionarios, el procesamiento de comprobantes y el control de las operaciones financieras.

También deberán asesorar a la gerencia de cuentas por pagar y garantizar que las operaciones se realicen de acuerdo con las regulaciones estadounidenses y la legislación uruguaya.

Además, quienes ocupen los cargos podrán desempeñarse como cajeros suplentes y ser convocados para brindar asistencia durante visitas oficiales de alto nivel.

Las bases del llamado establecen que estas tareas podrían incluir el traslado de dinero en efectivo entre distintas dependencias, una actividad que eventualmente puede implicar riesgos para la seguridad personal.

Requisitos para trabajar en la Embajada de Estados Unidos en Uruguay

Los aspirantes deberán cumplir con una serie de condiciones de formación académica, experiencia laboral y conocimientos específicos.

Entre los requisitos establecidos figuran:

Formación: al menos dos años de estudios universitarios o terciarios en Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas o áreas relacionadas.

Experiencia: un mínimo de dos años en tareas financieras, cuentas por pagar y por cobrar, desembolsos, procesamiento de comprobantes y gestión de asignaciones o subsidios.

Conocimientos: manejo de contabilidad, finanzas, teneduría de libros o administración empresarial.

Idiomas: buen dominio del inglés en el ámbito laboral y español fluido.

Seguridad: disponibilidad para someterse a una investigación de antecedentes y obtener la autorización de seguridad correspondiente.

La embajada también establece que los candidatos seleccionados deberán estar disponibles para comenzar a trabajar dentro de un "plazo razonable" después de recibir las autorizaciones y habilitaciones necesarias.

En caso de no poder incorporarse dentro del período establecido, la candidatura podría quedar sin efecto.

Cómo postularse al llamado laboral de la Embajada de Estados Unidos

Las personas interesadas deberán ingresar al sitio web del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde se publican las vacantes de la embajada, y seleccionar la opción "Apply to this vacancy" (postularse a esta vacante).

Allí podrán consultar las bases completas y completar el formulario de inscripción.

Además, deberán adjuntar la documentación requerida, que incluye los comprobantes de formación académica y, cuando corresponda, el permiso de trabajo.

El plazo para postularse finaliza el lunes 23 de noviembre de 2026.