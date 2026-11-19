La compra, el traslado, la conservación, la preparación y la cocción de las carnes forman parte de una misma cadena , explicó el Instituto Nacional de Carnes (INAC) , que lanzó la campaña informativa titulada "Consumo seguro de carnes en Uruguay" .

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Se trata de un emprendimiento de información masiva para generar herramientas y acompañamiento en los hogares uruguayos, para que las familias aprendan más sobre cómo elegir y comprar la carne, transportarla y manejarla en casa, al momento de cocinar.

Según se explicó, teniendo en cuenta el alto consumo de carnes en el país, con hábitos muy arraigados en esta materia, los contenidos que se brindarán tienen un especial énfasis en la necesidad de informar mejor dónde se chequea la habilitación del comercio cuando se compran las carnes y productos cárnicos.

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Uruguay cerró 2025 con un récord histórico en el consumo de carne, al superar por primera vez en la última década los 100 kilos por habitante, alcanzando 100,5 kg per cápita, según datos del INAC. La cifra representó un aumento de 1,2 kilos por persona respecto a 2024. La carne bovina lidera con 49,4 kg por habitante, seguida por la carne aviar (25,7 kg), la porcina (23,1 kg) y la ovina (2,3 kg).

"En la mencionada campaña destacan también sugerencias para los compradores que, aunque los sabemos conocedores de las carnes que producimos, también pueden seguir aprendiendo sobre cómo comerlas mejor y así cuidar de su familia", señaló el INAC.

Consejos

Comprá siempre en comercios habilitados por INAC.

Mantené la cadena de frío desde la compra hasta el consumo.

Guardá las carnes crudas separadas de los alimentos listos para consumir.

Lavate las manos y mantené limpios tus implementos de cocina.

No laves el pollo ni otras carnes crudas.

Descongelá en la heladera.

Cociná bien la carne picada.

Guardá las preparaciones en la heladera lo antes posible.

El INAC y las carnicerías

El instituto, se destacó, es responsable de habilitar las carnicerías en todo el territorio nacional.

En este sentido, en los últimos años, el INAC ha realizado el esfuerzo de unificar el registro de carnicerías de todo el país, fijar un marco normativo único y flexible para que los puntos de venta habilitados se profesionalicen con actualizaciones estructurales y de equipamiento, los operarios se formen en cursos certificados, llegando a niveles de manejo profesional y calificado en carnes, sostuvo el presidente de INAC, Gastón Scayola.

Todos los operadores que se encuentran en el sistema formal realizan las operaciones mediante un tracking comercial trazable.

Con esta campaña, expuso el INAC, "queremos transmitir y trabajar con quienes compran las carnes para que puedan reconocer esta profesionalización y manejo de inocuidad, sepan cómo comprar la carne, dónde comprarla y cómo pueden hacer para cuidar mejor a sus familias".

Es, por tanto, una campaña didáctica y con información clara y comprensible.

"Consumo seguro de carnes en Uruguay" se realiza para que las personas cuenten con recomendaciones técnicas avaladas por INAC y así poder tomar decisiones informadas sobre dónde comprar carne con habilitación y los principales tips para lograr preservar la inocuidad del alimento, durante su preparación.

La información compartida introduce recomendaciones para saber elegir la carne, los pasos para mantener la cadena de frío, cómo elegir la carnicería habilitada que tiene el cartel de habilitación de INAC o cómo evitar la contaminación cruzada, indicó la gerenta general de INAC, Inés Invernizzi

La campaña enfatiza que "saber de carne es saber dónde comprarla y saber de carne es cuidarnos”.

Tip

Si vas a usar carne al vacío congelada, descongelala en la heladera, no a temperatura ambiente.

De acuerdo con los últimos estudios de opinión pública realizados por INAC, existe la apertura por parte de las familias uruguayas que consumen carnes a incorporar buenas prácticas, cuando cuentan con información clara y comprensible.

Entre las dudas que persisten se encuentra cómo conservar y refrigerarla, los tiempos de congelado, las condiciones de los productos envasados y los puntos de venta habilitados para la compra.

El mensaje central es que consumir carne de forma segura está en las manos de los propios uruguayos.