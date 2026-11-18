Uruguay, desde el lunes 19 al viernes 23 de abril del año que viene, será sede -por primera vez- del Congreso Latinoamericano de la Papa , el encuentro regional más relevante del rubro, informó el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA).

Productores, empresas, investigadores y técnicos de toda América Latina tendrán una oportunidad inédita de encontrarse durante cinco días de actualización e intercambio, que incluirán una jornada a campo para conocer de primera mano cómo se aplican tecnologías y soluciones en condiciones reales de producción.

“Para Uruguay es un hito histórico porque es la primera vez que organiza y es sede de este encuentro tan relevante para la producción de papa”, se destacó a El Observador desde el comité organizador, integrado por el INIA, la Universidad de la República (UdelaR), la Asociación Nacional de Semilleristas de Papa del Uruguay (Ansepa) y la Asociación Latinoamericana de la Papa (ALAP).

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Para quienes deseen actualizarse en temas relevantes para el rubro, la agenda comenzará el 19 de abril con talleres precongreso enfocados en sanidad del cultivo y microbioma y uso de bioinsumos.

Paola Gaiero, Facultad de Agronomía (UdelaR) e integrante del comité organizador del congreso; Miguel Sierra, presidente de INIA; Matías González, investigador de INIA e integrante del comité organizador; Mercedes Antía, directora de Desarrollo de la Intendencia de San José; y Fernando Mietto, presidente de Ansepa.

Del 20 al 22 de abril se desarrollará el congreso, con conferencias magistrales, mesas de discusión sobre consumo fresco y abastecimiento de semillas, grupos de trabajo sobre propagación y desarrollo de cultivares, y presentación de posters científicos.

“Expertos de diferentes países van a abordar estos temas pensados para investigadores, técnicos, académicos, docentes, estudiantes”, destacó Matías González, investigador de INIA e integrante del comité organizador.

Un plato fuerte de esta edición será el día de campo, previsto para el viernes 23 de abril en Vicentina, empresa familiar con más de 50 años de trayectoria en el rubro, ubicada en Libertad (San José).

“Será un punto de encuentro para toda la cadena, donde la tecnología se podrá observar, consultar y discutir directamente con quienes la desarrollan y la utilizan. Una instancia ideal para que las instituciones y las empresas puedan mostrar sus soluciones para las problemáticas actuales en Uruguay”, destacaron desde la organización.

La jornada incluirá stands de empresas, parcelas demostrativas y charlas técnicas, con propuestas vinculadas a diferentes aspectos de la producción de papa, como variedades, semilla, nutrición, manejo sanitario, riego, maquinaria, drones y agricultura de precisión. También habrá demostraciones de tecnología y maquinaria en funcionamiento.

La diversidad de contenidos permitirá que cada participante encuentre propuestas de interés para su actividad.

Los productores podrán conocer alternativas para sus sistemas productivos y entrar en contacto directo con proveedores y especialistas. Las empresas tendrán un espacio para presentar sus desarrollos, mostrar sus tecnologías y acercarse a potenciales clientes.

Para investigadores y técnicos, será también una oportunidad de intercambiar conocimientos y conectar los avances de la investigación con las necesidades del sector.

Ya confirmaron su participación referentes de 17 países y 25 empresas, que tendrán oportunidad de mostrar el trabajo que realizan en rubros como genética, nutrición, sanidad vegetal, maquinaria, servicios de análisis de laboratorio, procesamiento, riego y automatización de procesos.

Convocatoria abierta a productores y empresas

La convocatoria continúa abierta a productores y empresas que quieran sumarse, presentar sus soluciones y formar parte de un encuentro que busca conectar conocimientos, tecnologías y oportunidades para el desarrollo de toda la cadena.

“Esta edición del evento tendrá además un valor especial porque coincidirá con los 50 años de ALAP, una organización que desde hace cinco décadas promueve la ciencia, la tecnología y el intercambio de conocimientos en torno al cultivo y consumo de papa en la región”, se indicó desde el comité.

El congreso, que se organiza cada dos años y llegará a su edición número 31, se inserta en este contexto, siendo uno de los principales espacios de encuentro para productores, empresas, investigadores, técnicos y referentes de la cadena papera latinoamericana.

Toda la información del congreso está disponible en este enlace y quienes deseen inscribirse podrán hacerlo en este otro enlace.

Papa en Uruguay

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), a través de la Oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA), informó los resultados de la Encuesta de Papa Primavera 2026: la superficie sembrada de papa de otoño fue de 2.570 hectáreas; la producción fue elevada y se estimó en 68.365 toneladas con un rendimiento promedio de 26,6 toneladas por hectárea; la producción obtenida fue 21% superior a la de la pasada zafra de otoño a partir de un crecimiento del 20% en superficie; la superficie regada alcanzó al 60% del área; a la fecha de la encuesta había finalizado la cosecha, quedando almacenadas con destino comercial 18.752 toneladas, equivalente al 27% del total cosechado en esta zafra y de esa producción almacenada con destino comercial el 97% estaba en cámaras frigoríficas y el 3% a galpón.