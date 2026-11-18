Álvaro Cervera, entrenador del Tenerife, habló en conferencia de prensa sobre las declaraciones de Gerard Piqué sobre la sanción que recibió Jesús Owono por el choque con el delantero Jesús de Miguel, quien terminaría falleciendo como consecuencia del impacto.

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En un video publicado en sus redes sociales, Piqué, máximo propietario del Andorra, defendió a su jugador y afirmó que "no es el culpable de lo que pasó" y que la sanción "debería ser por la acción y no por las consecuencias", luego de que le hayan dado una suspensión de 12 partidos al golero.

"Creo de verdad que imponer la sanción máxima a Jesús por esta acción lo pone a él en una situación que no se merece. Él no es el culpable de que todo esto haya pasado. Mi reflexión a todo esto me parece que lo que hace es culpabilizar a Jesús de unas consecuencias de las que él no tuvo la culpa", había declarado Piqué.

La respuesta del DT de Tenerife a Gerard Piqué Aunque el entrenador Cervera, de 61 años, reconoció que "es entendible que Piqué defienda a sus jugadores y a su club", se diferenció de la postura del exfutbolista.