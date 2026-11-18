Álvaro Cervera, entrenador del Tenerife, habló en conferencia de prensa sobre las declaraciones de Gerard Piqué sobre la sanción que recibió Jesús Owono por el choque con el delantero Jesús de Miguel, quien terminaría falleciendo como consecuencia del impacto.
En un video publicado en sus redes sociales, Piqué, máximo propietario del Andorra, defendió a su jugador y afirmó que "no es el culpable de lo que pasó" y que la sanción "debería ser por la acción y no por las consecuencias", luego de que le hayan dado una suspensión de 12 partidos al golero.
"Creo de verdad que imponer la sanción máxima a Jesús por esta acción lo pone a él en una situación que no se merece. Él no es el culpable de que todo esto haya pasado. Mi reflexión a todo esto me parece que lo que hace es culpabilizar a Jesús de unas consecuencias de las que él no tuvo la culpa", había declarado Piqué.
La respuesta del DT de Tenerife a Gerard Piqué
Aunque el entrenador Cervera, de 61 años, reconoció que "es entendible que Piqué defienda a sus jugadores y a su club", se diferenció de la postura del exfutbolista.
"Ha dicho que se castigan las consecuencias y no la acción, ¿no? En mi ámbito cercano, fuera del fútbol, tengo gente que opina de diferente manera respecto a estos hechos...", comentó el DT del Tenerife este martes en la conferencia de prensa previa al partido de Copa del Rey ante Badajoz.
El delantero de Tenerife, Jesús de Miguel, yace en el suelo y sus compañeros se toman la cabeza
Si bien evitó ahondar en detalles respecto a la jugada del arquero, el técnico dejó en claro su opinión: "Creo que él debería ver la acción. No me he pronunciado públicamente ni lo voy a hacer, pero creo que se podía haber evitado; no creo que sea una acción que veamos todos los días, como parece que dice él", sentenció.