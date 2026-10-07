Sin el Campeón del Siglo, el Centenario, el Franzini ni el Viera: todo apunta a que Peñarol jugará ante Wanderers en el Parque Saroldi

La Mesa Ejecutiva de la Primera división de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) enfrenta un complejo rompecabezas de cara a la fecha 13 del Torneo Clausura. El partido entre Peñarol y Wanderers se ha transformado en un verdadero desafío organizativo debido a la superposición de factores logísticos, reglamentarios y sanciones vigentes y todo apunta a que finalmente se disputará a puertas cerradas en el Parque Saroldi.

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Por un lado, el Estadio Centenario -habitual alternativa para los grandes cuando no disponen de su cancha- no estará disponible para esa jornada a causa de la visita del Papa León XIV a la ciudad de Montevideo.

A esto se le suma que Peñarol debe cumplir con el último de los cuatro partidos de suspensión que le pesan sobre el Estadio Campeón del Siglo, obligándolo a jugar sin la presencia de su público y, obviamente, fuera de su escenario.

Ante este escenario, las opciones tradicionales quedaron rápidamente descartadas y tanto la Mesa Ejecutiva como Peñarol buscan dónde jugar el encuentro contra Wanderers.

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El Parque Viera no puede utilizarse por tratarse del escenario de los bohemios, que en este compromiso actúan como visitantes.

Parque Saroldi

Por otra parte, Defensor Sporting no cede las instalaciones del Parque Franzini para el desarrollo del encuentro.

Según supo Referí, ante el descarte de las demás alternativas, la vía más firme que manejan las autoridades para fijar el partido es el Parque Saroldi de River Plate, en donde el conjunto aurinegro oficiaría de local a puertas cerradas para cumplir con la sanción estipulada.