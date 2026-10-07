Los cuatro futbolistas de Peñarol que están con cuatro tarjetas amarillas y se perderán un partido si reciben una más

Peñarol afronta una jornada crucial en el Torneo Clausura este sábado ante Progreso, marcada no solo por lo deportivo, sino también por el factor disciplinario. Cuatro piezas importantes del esquema aurinegro -Washington Aguerre, Leandro Umpiérrez, Jesús Trindade y Luis Angulo (quien retorna luego de un desgarro sufrido el 2 de setiembre contra Atenas de San Carlos por la Copa AUF Uruguay- acumulan cuatro tarjetas amarillas cada uno.

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Esta situación enciende las alarmas en el cuerpo técnico carbonero a cargo de Diego Aguirre, consciente de las implicancias de una nueva amonestación en el horizonte inmediato, que radiaría a cualquiera de ellos para el trascendente compromiso de la fecha 11 ante Liverpool, el líder del campeonato.

El próximo desafío de Peñarol será este sábado a partir de la hora 18.30, cuando mida fuerzas ante Progreso en el Estadio Centenario por la décima fecha del Torneo Clausura.

Si bien el foco inmediato está puesto en sumar de a tres ante el elenco gaucho, la presencia de estos cuatro futbolistas condicionados exige una gestión rigurosa para evitar sanciones acumulativas.

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Una eventual tarjeta amarilla para cualquiera de ellos significará automáticamente un partido de suspensión.

Leandro Umpiérrez y Diego Cheuquepal Foto: Dante Fernández/Focouy

El contratiempo llega justo antes de la undécima fecha, cita en la que Peñarol deberá enfrentar a Liverpool, actual líder del campeonato.

Perder a pilares para medirse ante el puntero del certamen representaría un serio contratiempo en las aspiraciones del club, por lo que el margen de error en el Centenario será sumamente estrecho.

El arquero Washington Aguerre se encuentra en un gran nivel, al igual que Leandro Umpiérrez, quien ha remontado mucho su juego en los últimos compromisos. Luis Angulo volverá, en tanto que Jesús Trindade debe mejorar su rendimiento.