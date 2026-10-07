El emotivo recuerdo de Liverpool para Sebastián Coates en su cumpleaños: "¿Es este el mejor gol marcado por un defensor del Liverpool?"; mirá el video

Liverpool de Inglaterra saludó este miércoles en sus redes sociales a Sebastián Coates con motivo de su cumpleaños número 36. A través de su cuenta oficial en X (ex Twitter), la institución inglesa revivió el espectacular golazo anotado por el uruguayo.

A su vez, lanzó una pregunta para el debate entre sus seguidores: "¿Es este el mejor gol marcado por un defensor del Liverpool? ¡Feliz cumpleaños, Sebastián Coates!".

Aquel inolvidable tanto se produjo en marzo de 2012 durante un encuentro frente a Queen's Park Rangers y el primero en abrazarlo fue Luis Suárez.

Tras haber ingresado desde el banco de suplentes, el zaguero uruguayo aprovechó un despeje defectuoso del equipo rival dentro del área. Con una acrobacia atípica para un defensor central, Coates capturó el rebote e impactó la pelota de tijera para clavarla en el ángulo superior del arco adversario.

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El buen regreso y momento de Sebastián Coates en Nacional

El reconocimiento internacional llegó en un momento de gran presente futbolístico para Sebastián Coates, quien actualmente luce la cinta de capitán en Nacional.

El pasado lunes, el experimentado zaguero retornó a la titularidad luego de una lesión que lo sacó de las canchas durante tres semanas, y fue una de las grandes figuras en la zaga tricolor durante la victoria 2-0 frente a Montevideo City Torque.

Este resultado le permite a los albos mantenerse firmes en la pelea por el título del Torneo Clausura y ya piensan en el encuentro ante Central Español del próximo domingo en el Estadio Centenario.