No habrá fútbol uruguayo por la visita del papa León XIV; mirá las fechas sin actividad por decisión del Ministerio del Interior

La inminente visita del papa León XIV a Uruguay en el mes de noviembre hará que la actividad oficial del fútbol uruguayo se suspenda durante su estadía en el país, según decisión del Ministerio del Interior.

Desde dicha cartera se le notificó a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que había realizado una consulta al respecto, que no contará con cobertura policial cuando se dispute la 14ª fecha del Torneo Clausura, penúltima de dicha competición.

La nota del Ministerio del Interior firmada por el ministro Carlos Negro y dirigida al presidente de la AUF Ignacio Alonso establece que no podrá haber fútbol desde el viernes 6 y al domingo 8 de noviembre , días en los que León XIV estará en Uruguay con actividades en Montevideo, Paysandú y Florida.

La respuesta que el ministro del Interior le envió al presidente de la AUF señala lo siguiente:

“Me dirijo a usted en respuesta a la consulta formulada por esa Asociación respecto de la factibilidad de contar con cobertura policial para los encuentros correspondientes a la 14a. fecha del Tomeo Clausura 2026, previstos los días 6 al 8 de noviembre de 2026. Al respecto, cúmpleme informar que en dichas fechas se desarrollará el operativo de seguridad dispuesto con motivo de la visita del Sumo Pontífice a nuestro país, el cual comprometerá significativamente los recursos humanos y logísticos de la Policía Nacional, incluidas las Jefaturas de Policía Departamentales. En consecuencia, este Ministerio no se encuentra en condiciones de brindar la cobertura policial solicitada para los encuentros a disputarse los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2026”.

Se ajustan las fechas

Tras esta confirmación del Ministerio del Interior, la Mesa Ejecutiva de la AUF debe reformular el calendario del Torneo Clausura, teniendo en cuenta otras competiciones como la Copa AUF Uruguay y la participación de Montevideo City Torque en la Copa Sudamericana.

Además, se debe tener en cuenta la definición de la Liga AUF Uruguay, que puede tener desde ninguna final, si Racing, campeón del Torneo Apertura, ganara el Clausura y la Anual; o un máximo de hasta cinco finales (final de la Anual, final del Clausura, semifinales y final del Uruguayo).

Otra fecha clave es la del sábado 28 de noviembre, que tendrá la final de la Copa Libertadores en Montevideo y que no tendrá actividad del fútbol uruguayo, aunque sí se podría jugar el día viernes o domingo, algo que depende de si estará disponible el Estadio Centenario al otro día de la definición en caso de que haya que utilizarlo.

También se debe tener en cuenta a la hora de programar los partidos que los equipos que disputan el título deben de jugar el mismo día y horario en las últimas fechas.

La temporada oficial debe terminar el 8 de diciembre, día en el que comienza la licencia de los futbolistas.