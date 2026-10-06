El fixture que le queda a Liverpool, City Torque, Peñarol, Deportivo Maldonado y Nacional en el Torneo Clausura

Tras un Apertura discreto, donde Camilo Speranza renunció al cabo de la décima fecha, el interinato de Gustavo Ferrín y la llegada de Jorge Fossati, para la fecha 14 del mismo Apertura.
El negriazul terminó noveno en el Apertura y fue cuarto en la serie del Torneo Intermedio, a siete puntos del líder Peñarol.
Partidos que le quedan a Liverpool
En las próximas tres fechas se jugará el título visitando a Deportivo Maldonado, siendo local con Peñarol y luego jugando en el Gran Parque Central con Nacional.
Foto: Dante Fernández/Focouy
Fecha 10, Deportivo Maldonado, visitante
Fecha 11, Peñarol, local
Fecha 12, Nacional, visitante
Fecha 13, Juventud, local
Fecha 14, Danubio, visitante
Fecha 15, Wanderers, local
Partidos que le quedan a Montevideo City Torque
De los cinco es el que tiene, en los papeles, el fixture más accesible porque ya se sacó de arriba a Liverpool (lo goleó con suplentes), Peñarol (empató) y Nacional (perdió categóricamente).
Gol de Montevideo City Torque
Foto: Dante Fernández/Focouy
Fecha 10, Danubio, local
Fecha 11, Albion, visitante
Fecha 12, Cerro, local
Fecha 13, Boston River, visitante
Fecha 14, Racing, local
Fecha 15, Progreso, visitante
Partidos que le quedan a Peñarol
Las visitas a Liverpool y Defensor Sporting representan dos duros escollos, más allá del mal momento de los violetas.
Tiene como local dos partidos pero los dos primeros sin hinchas por la sanción que arrastra del clásico del Clausura. Progreso no representa una particular amenaza, pero sí Wanderers, de gran momento.
Foto: Dante Fernández/Focouy
Fecha 10, Progreso, local (sin hinchas)
Fecha 11, Liverpool, visitante
Fecha 12, Juventud, visitante
Fecha 13, Wanderers, local (sin hinchas)
Fecha 14, Defensor Sporting, visitante
Fecha 15, Cerro Largo, local (vuelven los hinchas)
Partidos que le quedan a Deportivo Maldonado
¿Para qué está el equipo de Gabriel Di Noia? Lo deberá demostrar en las próximas dos fechas: local con Liverpool y visitante contra Nacional.
Junto con City Torque es el equipo que mejor fútbol ha desplegado a lo largo de la temporada. Tiene con qué.
Fecha 10, Liverpool, local
Fecha 11, Nacional, visitante
Fecha 12, Danubio, local
Fecha 13, Albion, visitante
Fecha 14, Cerro, local
Fecha 15, Boston River, visitante
Partidos que le quedan a Nacional
Tendrá dos duros exámenes de local, contra Liverpool y Deportivo Maldonado, y dos salidas de riesgo contra equipos que pelean por el descenso, Danubio y Cerro. El duelo con el albiceleste en el Tróccoli, para la última fecha, puede tener muchísimo en juego.
Foto: Dante Fernández/Focouy
Fecha 10, Central Español, visitante
Fecha 11, Deportivo Maldonado, local
Fecha 12, Liverpool, local
Fecha 13, Danubio, visitante
Fecha 14, Albion, local
Fecha 15, Cerro, visitante