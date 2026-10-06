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El Observador / Fútbol / TORNEO CLAUSURA

El fixture que le queda a Liverpool, City Torque, Peñarol, Deportivo Maldonado y Nacional en el Torneo Clausura

Mirá los seis rivales que le quedan a los cinco equipos que están mejor posicionados para conquistar el Torneo Clausura

6 de octubre de 2026 9:39 hs
Federico Martínez

Federico Martínez

Foto: @LiverpoolFC1915

El Torneo Clausura ingresa en fase de definición con la disputa de las últimas seis fechas y hay cinco equipos bien posicionados como para poder ganarlo.

El campeón se meterá en la definición de la Liga AUF Uruguaya donde Racing es el único que tiene el lugar asegurado como ganador del Torneo Apertura.

Mirá el golazo de Diego Zabala para ayudar a que Liverpool le gane a Progreso y quede como puntero del Torneo Clausura

Posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el resonante triunfo de Nacional sobre Montevideo City Torque

Tras un Apertura discreto, donde Camilo Speranza renunció al cabo de la décima fecha, el interinato de Gustavo Ferrín y la llegada de Jorge Fossati, para la fecha 14 del mismo Apertura.

El negriazul terminó noveno en el Apertura y fue cuarto en la serie del Torneo Intermedio, a siete puntos del líder Peñarol.

Partidos que le quedan a Liverpool

En las próximas tres fechas se jugará el título visitando a Deportivo Maldonado, siendo local con Peñarol y luego jugando en el Gran Parque Central con Nacional.

Ruben Bentancourt

Ruben Bentancourt

Fecha 10, Deportivo Maldonado, visitante

Fecha 11, Peñarol, local

Fecha 12, Nacional, visitante

Fecha 13, Juventud, local

Fecha 14, Danubio, visitante

Fecha 15, Wanderers, local

Partidos que le quedan a Montevideo City Torque

De los cinco es el que tiene, en los papeles, el fixture más accesible porque ya se sacó de arriba a Liverpool (lo goleó con suplentes), Peñarol (empató) y Nacional (perdió categóricamente).

Gol de Montevideo City Torque

Gol de Montevideo City Torque

Fecha 10, Danubio, local

Fecha 11, Albion, visitante

Fecha 12, Cerro, local

Fecha 13, Boston River, visitante

Fecha 14, Racing, local

Fecha 15, Progreso, visitante

Partidos que le quedan a Peñarol

Las visitas a Liverpool y Defensor Sporting representan dos duros escollos, más allá del mal momento de los violetas.

Tiene como local dos partidos pero los dos primeros sin hinchas por la sanción que arrastra del clásico del Clausura. Progreso no representa una particular amenaza, pero sí Wanderers, de gran momento.

Matías Arezo

Matías Arezo

Fecha 10, Progreso, local (sin hinchas)

Fecha 11, Liverpool, visitante

Fecha 12, Juventud, visitante

Fecha 13, Wanderers, local (sin hinchas)

Fecha 14, Defensor Sporting, visitante

Fecha 15, Cerro Largo, local (vuelven los hinchas)

Partidos que le quedan a Deportivo Maldonado

¿Para qué está el equipo de Gabriel Di Noia? Lo deberá demostrar en las próximas dos fechas: local con Liverpool y visitante contra Nacional.

Junto con City Torque es el equipo que mejor fútbol ha desplegado a lo largo de la temporada. Tiene con qué.

Álvaro Araujo

Álvaro Araujo

Fecha 10, Liverpool, local

Fecha 11, Nacional, visitante

Fecha 12, Danubio, local

Fecha 13, Albion, visitante

Fecha 14, Cerro, local

Fecha 15, Boston River, visitante

Partidos que le quedan a Nacional

Tendrá dos duros exámenes de local, contra Liverpool y Deportivo Maldonado, y dos salidas de riesgo contra equipos que pelean por el descenso, Danubio y Cerro. El duelo con el albiceleste en el Tróccoli, para la última fecha, puede tener muchísimo en juego.

Maximiliano Gómez

Maximiliano Gómez

Fecha 10, Central Español, visitante

Fecha 11, Deportivo Maldonado, local

Fecha 12, Liverpool, local

Fecha 13, Danubio, visitante

Fecha 14, Albion, local

Fecha 15, Cerro, visitante

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