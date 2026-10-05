Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / POSICIONES

Posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el resonante triunfo de Nacional sobre Montevideo City Torque

Mirá cómo quedaron las posiciones en el Torneo Clausura y la Tabla Anual ya finalizada la novena fecha del certamen

5 de octubre de 2026 22:09 hs
Salomón Rodríguez y Maximiliano Gómez&nbsp;

Salomón Rodríguez y Maximiliano Gómez 

Foto: Dante Fernández/Focouy

Nacional derrotó muy bien a Montevideo City Torque este lunes en partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura.

Con este triunfo, Nacional saltó al quinto lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura, donde está igualado con 17 puntos junto a Deportivo Maldonado.

Ambos tienen 19 puntos.

Máster plan del Gran Parque Central: tras reunión de Ricardo Vairo con José Decurnex, Nacional logró una moción de consenso que votará este lunes en directiva

Nacional 2-0 Montevideo City Torque: gran triunfo tricolor que jugó con dientes apretados y se impuso con goles de Tomás Viera y Maxi Gómez

Liverpool fue el gran ganador de la fecha porque tras superar el sábado 3-2 a Progreso quedó como único líder del Clausura.

Peñarol líder de la Tabla Anual

Terminada la novena fecha, Peñarol lidera la Tabla Anual con 62 puntos, cuatro más que Deportivo Maldonado.

Nacional está 10 puntos atrás de Peñarol en la tabla acumulada, cuando restan 18 puntos por disputarse (seis fechas).

Al igual que Peñarol y el Depor, Montevideo City Torque y Racing están en zona de Copa Libertadores 2027.

Nacional, Wanderers, Liverpool y Central Español, están en zona de Copa Sudamericana 2027.

Mirá en esta nota la tabla del descenso y los partidos que le quedan a los equipos más comprometidos.

Las más leídas

Uruguay vs India: a qué hora juega hoy y dónde ver el tercer partido de Diego Forlán con la selección uruguaya

"Es un honor": en inglés, Diego Forlán habló en conferencia de prensa antes del partido con India y contó sus sensaciones como DT de Uruguay

Decisión tomada en Peñarol: Edgardo Novick descartó su candidatura a la presidencia y a cualquier cargo, y se aleja de las elecciones

A qué hora juega hoy Nacional vs Montevideo City Torque por el Torneo Clausura y dónde verlo

Temas

Nacional Montevideo City Torque Torneo Clausura tabla de posiciones

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos