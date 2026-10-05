Posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el resonante triunfo de Nacional sobre Montevideo City Torque

Nacional derrotó muy bien a Montevideo City Torque este lunes en partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura.

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Con este triunfo, Nacional saltó al quinto lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura, donde está igualado con 17 puntos junto a Deportivo Maldonado .

City Torque fue igualado por Peñarol que el domingo derrotó agónicamente 1-0 a Racing .

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Liverpool fue el gran ganador de la fecha porque tras superar el sábado 3-2 a Progreso quedó como único líder del Clausura.

Peñarol líder de la Tabla Anual

Terminada la novena fecha, Peñarol lidera la Tabla Anual con 62 puntos, cuatro más que Deportivo Maldonado.

Nacional está 10 puntos atrás de Peñarol en la tabla acumulada, cuando restan 18 puntos por disputarse (seis fechas).

Al igual que Peñarol y el Depor, Montevideo City Torque y Racing están en zona de Copa Libertadores 2027.

Nacional, Wanderers, Liverpool y Central Español, están en zona de Copa Sudamericana 2027.

Mirá en esta nota la tabla del descenso y los partidos que le quedan a los equipos más comprometidos.