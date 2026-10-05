Nacional y Montevideo City Torque cierran la novena fecha del Torneo Clausura enfrentándose en el Gran Parque Central, desde la hora 20.00, en un partido de vital importancia para ambos equipos. De ganar, el celeste seguirá puntero, mientras que los tricolores necesitan los tres puntos para seguir en la pelea.
Nacional vs Montevideo City Torque EN VIVO por el Torneo Clausura: se cierra la novena fecha con un partido vital para ambos
Nacional y Montevideo City Torque se enfrentan en el Gran Parque Central, desde la hora 20.00, en el cierre de la novena fecha del Torneo Clausura