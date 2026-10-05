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Nacional vs Montevideo City Torque EN VIVO por el Torneo Clausura: se cierra la novena fecha con un partido vital para ambos

Nacional y Montevideo City Torque se enfrentan en el Gran Parque Central, desde la hora 20.00, en el cierre de la novena fecha del Torneo Clausura

5 de octubre 2026 - 17:59hs
Gran Parque Central

Gran Parque Central

Foto: @Nacional

EN VIVO

Nacional y Montevideo City Torque cierran la novena fecha del Torneo Clausura enfrentándose en el Gran Parque Central, desde la hora 20.00, en un partido de vital importancia para ambos equipos. De ganar, el celeste seguirá puntero, mientras que los tricolores necesitan los tres puntos para seguir en la pelea.

Las estadísticas del partido

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Todos los detalles para el partido

Mirá en esta nota el horario y por dónde ver Nacional vs Montevideo City Torque.

La probable formación para Nacional

Mirá en esta nota el equipo que trabajó Daniel Carreño para este partido.

Bienvenidos a la transmisión en vivo de Nacional vs Montevideo City Torque

Seguí el relato minuto a minuto de Referí para este trascendente partido.

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