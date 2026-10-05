Luis Mejía se lesionó solo, salió llorando del campo y Nacional le practicará estudios para anunciar qué fue lo ocurrido

El golero de Nacional , Luis Mejía, sufrió una lesión este lunes en el partido que su equipo jugó contra Montevideo City Torque por la novena fecha del Torneo Clausura.

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Iban 37 minutos de juego cuando Franco Pizzichillo ejecutó un tiro libre al ángulo superior derecho.

Mejía, rápido de piernas, llegó a tiempo y saltó para desviar la pelota al córner.

Cuando apoyó los pies sintió un dolor agudo que lo hizo recoger la pierna derecha, tocarse en la zona de pantorrilla y mirar para atrás, como si un objeto lo hubiera impactado.

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Pero no había nada. Rápidamente cayó tendido y sus compañeros de equipo, con visibles gestos de preocupación, pidieron el cambio.

Después de haber atajado esta pelota envenenada, Luis Mejía cayó mal, se lesionó y tuvo que abandonar la cancha. ¡Se calienta el partido en el Parque! pic.twitter.com/2USFqCv0XM — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) October 6, 2026

El panameño se tomó el rostro y salió llorando de dolor.

Esteban Obregón, jugador de City Torque, se acercó para darle ánimo.

El jugador fue retirado en carrito y el argentino Alexis Martín Arias tomó su lugar en el campo.

Alexis Martín Arias Foto: Dante Fernández/Focouy

En Nacional no quisieron apurarse a dar un parte médico.

Someterán al jugador a estudios y recién ahí dirán qué fue lo ocurrido.

Mejía se rompió el tendón de Aquiles en setiembre de 2022 cuando jugaba en Unión Española.

Para corregir esa lesión hay que pasar por una cirugía y el tiempo de recuperación es mayor al de una rotura de ligamentos de rodilla. Se estima que son ocho meses de recuperación.

Tras aquella lesión, Mejía volvió a Uruguay en el segundo semestre de 2023 para jugar en Racing. Su buen nivel llamó la atención de Peñarol que a comienzos de 2024 quiso contratarlo.

Sin embargo, el jugador decidió con el corazón y volvió a Nacional en ese mismo período de pases y desde entonces es dueño del arco tricolor.

Jorge Bava le trajo a Alexis Martín Arias para sacarle la titularidad, pero a rendimiento, Mejía se quedó con el puesto.

El panameño tiene contrato hasta el 31 de diciembre en Nacional, con una cláusula de que si juega el 60% de los partidos, el vínculo se prorroga por un año más.

Para el caso de que se confirme la lesión tan temida, ese contrato no se podrá prorrogar automáticamente, pero eso no significa que se tenga que ir del club. ¿Por qué? Porque el Estatuto del Jugador prevé que si un jugador se lesiona, el contrato se alarga con las mismas condiciones salariales por el tiempo que dure la recuperación y la misma la debe hacer en las instalaciones del club en el que se lesionó.