Germán Pezzella viajó con permiso de Peñarol, pero vio la despedida de Lionel Messi desde la tribuna y no jugó; ya vuelve para sumarse a las prácticas

El defensor de Peñarol, Germán Pezzella , quien viajó a Buenos Aires con la debida autorización de Peñarol para presenciar la emotiva despedida de Lionel Messi de la selección argentina de este martes ante Benín en el Estadio Más Monumental, no tomó minutos y estuvo en la tribuna junto a algunos campeones del mundo en Qatar 2022, viendo a su amigo y excompañero.

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Sin sumar minutos en el campo de juego, el zaguero vivió el encuentro con emoción, aunque como un hincha más, ya que no tomó parte del compromiso en una noche histórica.

Al finalizar el homenaje a Lionel Messi, Germán Pezzella compartió su emoción por lo vivido en el estadio.

"No tengo palabras para describirlo. Es todo lo que es como futbolista y como persona, imagínate lo que sentimos nosotros", dijo luego del triunfo por 3-0 a Radio La Red de Buenos Aires.

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Al ser consultado sobre el impacto del evento, agregó: "Imposible no emocionarse, porque nos ha enseñado mucho, hemos vivido mucho. Cuesta un montón describirlo y que algo alcance".

Germán Pezzella en el Monumental de Núñez junto a familiares previo al partido despedida de Lionel Messi de la selección argentina

Tras este viaje relámpago, Pezzella emprendió su regreso a Montevideo para sumarse de inmediato a los entrenamientos de Peñarol.

El defensor se pondrá a las órdenes del cuerpo técnico carbonero de Diego Aguirre con la mira puesta en el compromiso del próximo sábado frente a Progreso, correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura.