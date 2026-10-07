Así terminó el historial de Lionel Messi contra Uruguay: el primer gol en el Monumental, su regreso del primer "retiro" y un último buen recuerdo para la celeste

Este martes terminó la historia de Lionel Messi con la selección argentina . Leo se despidió de la albiceleste en un amistoso contra Benín disputado en el Estadio Monumental que terminó 3-0 , con un gol de su autoría , y cerró así un exitoso ciclo de 21 años, cuatro títulos, 207 partidos y 126 goles con su país.

El retiro de Messi de su selección nacional generó la tristeza de los argentinos, pero es una buena noticia para muchos combinados nacionales que lo sufrieron durante todos estos años, entre ellos Uruguay .

La selección uruguaya fue el cuarto rival al que Messi más le anotó con la camiseta argentina: le anotó seis goles en 13 partidos , de los cuales Uruguay solo ganó dos, empató tres y perdió los restantes ocho.

Bolivia fue el equipo al que más le convirtió, con 11 goles en su haber, y Venezuela y Ecuador completan el podio con siete tantos a cada uno. Detrás de la celeste quedó Brasil, al que le anotó cinco goles , pero todos en partidos amistosos .

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Así fue el último adiós de Lionel Messi en la selección argentina: su gol de penal, el show de drones y el discurso final

La historia de Messi contra la celeste incluye varios momentos memorables para ambas partes, como el primer gol del astro argentino en el Monumental con la camiseta argentina, y la última victoria uruguaya en suelo argentino.

Los mejores momentos de los enfrentamientos entre Uruguay y Argentina con Lionel Messi

El primer partido de Messi contra Uruguay, con victoria celeste

La primera vez que Lionel Messi se enfrentó a la selección uruguaya con el combinado mayor de Argentina fue el 13 de octubre de 2005 en el Estadio Centenario, por la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Alemania 2006.

Había debutado solo dos meses antes, cuando lo expulsaron en un amistoso contra Hungría, y era apenas su cuarto partido con Argentina.

Aquel día "la Pulga" ingresó a los 65 minutos, cuando la albiceleste (clasificada hacia varias jornadas al Mundial) ya perdía 1-0 por el gol de Álvaro Recoba. Ese tanto del Chino fue el único del encuentro, y con esa victoria Uruguay se metió en el repechaje contra Australia, que perdió por penales.

El primer gol de Messi en el Monumental y una clasificación recordada en Uruguay

Pasaron tres años para que Messi volviera a enfrentarse a Uruguay, el 11 de octubre de 2008 en el Estadio Monumental, por las Eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010.

En aquella jornada Argentina le ganó 2-1 a la celeste, y Messi abrió el marcador a los 5 minutos. Llevaba 33 partidos y nueve goles en tres años con la camiseta argentina, pero ese fue su primer tanto en el Estadio Monumental.

Sergio Agüero amplió la ventaja para Argentina a los 12 minutos, y Diego Lugano descontó para Uruguay antes del final del primer tiempo. Fue uno de los últimos partidos de Alfio Basile como DT argentino, antes de la llegada de Diego Maradona, con el que la albiceleste clasificó a Sudáfrica también ante Uruguay, pero en el Centenario.

Eso fue un año después, el 15 de octubre de 2009. Ambas selecciones llegaron a ese encuentro sabiendo que una victoria los metía en la Copa del Mundo, y mandaba a su rival al repechaje. La alegría fue argentina, con una victoria 1-0 gracias a un gol de Mario Bolatti a los 84 minutos. Tras el festejo, Maradona sacó a Messi y mandó a la cancha a Carlos Tévez. Fue la última vez que el astro no completó un partido contra Uruguay.

La Copa América 2011

Hoy Messi es idolatrado por toda la Argentina, pero hubo un momento en el que fue cuestionado. La Copa América 2011, disputada en suelo porteño, representa uno de los puntos cúlmine de ese contexto adverso, y uno de los responsables de eso fue la selección uruguaya, que eliminó a la albiceleste en los cuartos de final del torneo.

Diego Pérez abrió la cuenta para la celeste a los 5 minutos del partido, disputado en el Estadio Brigadier López de Santa Fe, antes de irse expulsado. También con un hombre de menos por la roja a Javier Mascherano, Argentina lo empató en el arranque del segundo tiempo con un tanto de Gonzalo Higuaín, con asistencia de Leo.

En los penales Fernando Muslera le atajó el disparo a Carlos Tévez, y Uruguay acertó los cinco tiros para meterse en las semis del torneo, que luego ganó.

El regreso triunfal del primer retiro

Otro de esos momentos en los que "la Pulga" fue cuestionado en Argentina fue tras la Copa América Centenario 2016, que la albiceleste perdió ante Chile por penales para concretar su segunda final consecutiva perdida ante el mismo rival, y por la misma vía.

Tras errar el primer penal de la tanda y luego de que se concretara la derrota, Messi anunció que se retiraba de la selección argentina.

Sin embargo a los dos meses, y después de que el DT Gerardo Martino le dejara su lugar a Edgardo Bauza, Leo dio marcha atrás y volvió a la albiceleste. El rival para concretar ese regreso fue Uruguay.

El 10 volvió a ponerse la camiseta argentina ante la celeste el 1° de setiembre de 2016 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018, y fue el encargado de anotar el único gol del encuentro a los 48 minutos para coronar su regreso.

Un último recuerdo grato para Uruguay

El último partido de Messi contra la selección uruguaya guarda un buen recuerdo para la celeste. Fue el 17 de noviembre de 2023 en La Bombonera, por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, y Uruguay ganó 2-0.

El combinado uruguayo tuvo uno de sus mejores partidos bajo el mando de Marcelo Bielsa ante la entonces reciente campeona del mundo. Ronald Araujo abrió el marcador en el arranque y en el final, luego de que Messi perdiera una pelota en ataque, Darwin Núñez lo liquidó de contra.

Fue la primera victoria uruguaya ante Argentina de visitante desde 1987, cuando la venció en las semifinales de la Copa América. Leo, en tanto, abrió y cerró su historial contra Uruguay con derrotas, pero con muchas alegrías en el medio.

Uno a uno, todos los partidos de Lionel Messi contra la selección uruguaya