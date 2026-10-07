Qué es el Monumento a la Amazona, la réplica que el capitán de Benín le regaló a Messi en su despedida

El capitán de Benín , Sessi D’Almeida , le entregó a Lionel Messi una réplica del Monumento a la Amazona antes del partido que la Selección argentina disputó el miércoles en el estadio Monumental .

El obsequio fue acompañado por otros presentes vinculados con la identidad del país africano y formó parte del saludo protocolar previo al encuentro, que marcó la despedida del astro rosarino del público argentino con la Albiceleste .

La escultura original se encuentra en Cotonú , la principal ciudad económica de Benín , y representa a las guerreras que integraron un histórico cuerpo militar femenino del antiguo reino de Dahomey . El monumento fue inaugurado en 2022 y se convirtió en uno de los símbolos contemporáneos de aquella nación.

La escultura se encuentra en la Explanada de las Amazonas , sobre el Boulevard de la Marina de Cotonú. Tiene 30 metros de altura , pesa unas 150 toneladas y está compuesta por una estructura metálica recubierta de bronce.

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La figura está inspirada en las Agodjiés o Minons, una unidad militar formada exclusivamente por mujeres durante el antiguo reino de Dahomey. El grupo tuvo un papel dentro de la organización defensiva del territorio hasta finales del siglo XIX.

Su origen está vinculado con la reina Tassi Hangbé, quien gobernó Dahomey entre 1708 y 1711. Décadas más tarde, durante el reinado de Guézo, entre 1818 y 1858, la formación adquirió una nueva organización y alcanzó una mayor presencia dentro de la estructura militar.

Por sus dimensiones, la estructura ocupa además un lugar destacado entre los grandes monumentos del continente africano. Sus 30 metros la ubican como la segunda estatua más alta de África, detrás del Monumento al Renacimiento Africano de Senegal.

El proyecto para levantar la escultura fue definido en 2019 y estuvo a cargo del artista y escultor chino Li Xiangqun. La obra fue inaugurada el 30 de julio de 2022 por el presidente de Benín, Patrice Talon, como parte de un conjunto de intervenciones destinadas a recuperar y poner en valor distintos elementos de la memoria del país.

La elección de una figura femenina no es casual: la obra reivindica el papel que tuvieron las Amazonas de Dahomey y las vincula con valores como la fuerza, el coraje y el honor. De esta manera, la representación histórica también quedó incorporada al paisaje urbano de Cotonú como un emblema asociado a la identidad nacional.