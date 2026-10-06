La emocionante despedida de Lionel Messi de la selección argentina: rompió en llanto y un país lo homenajeó de pie

Las horas previas al encuentro de despedida de Lionel Messi de la selección argentina ante Benín de este martes regalaron uno de los momentos más conmovedores de la jornada. Durante el trayecto que trasladó al plantel de albiceleste desde el predio de Ezeiza hasta el Estadio Monumental, se pudo observar al astro profundamente conmovido y secándose las lágrimas junto a la ventanilla del ómnibus, consciente de que estaba realizando su último viaje oficial hacia la cancha como capitán albiceleste.

El llanto del gran futbolista rosarino coincidió con una multitudinaria caravana espontánea que se formó a lo largo del recorrido.

Miles de hinchas bordearon la autopista y las avenidas de Buenos Aires, deteniendo el tránsito para vitorear a Lionel Messi, flamear banderas y capturar con sus teléfonos las imágenes del ómnibus, el cual tuvo que avanzar a marcha lenta y bajo un estricto operativo de seguridad.

Horas antes del esperado cotejo, el rosarino había difundido un emotivo mensaje a través de sus redes sociales confirmando la trascendencia de la fecha.

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Lionel Messi no aguantó la emoción en el día de su despedida de la selección argentina, y se puso a llorar en el ómnibus hacia el estadio

"El día que nunca queríamos que llegara ha llegado. Es el día más triste de nuestras vidas. Me voy en paz, di todo lo que pude. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida", expresó el capitán de la selección argentina.

Con 208 partidos oficiales y un extenso palmarés que incluye la Copa del Mundo y dos Copas América -entre otros-, el astro cerró en el recinto de Núñez un histórico ciclo que transformó para siempre la historia del fútbol de su país.