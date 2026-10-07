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Así fue el último adiós de Lionel Messi en la selección argentina: su gol de penal, el show de drones y el discurso final

"Los voy a extrañar y soy muy agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino", expresó el 10 en su despedida

7 de octubre de 2026 8:23 hs
Lionel Messi celebra su último gol con la selección argentina

Lionel Messi celebra su último gol con la selección argentina

Foto: AFP
El último discurso de Messi

El último discurso de Messi

Lionel Messi se despidió de la selección argentina este martes por la noche, en un amistoso contra Benín disputado en el Estadio Monumental que sirvió como un extenso homenaje al astro mundial.

La jornada ya se preveía emocionante. El ómnibus de la selección argentina fue recibido en el Monumental por una caravana espontánea que hizo emocionar hasta las lágrimas, mientras en el estadio de River Plate se sucedían distintas bandas musicales para amenizar al público que llegó temprano.

El 10 salió acompañado de sus tres hijos a la cancha, que tenía una enorme camiseta con su número que decía "gracias", y vio un gran show de fuegos artificiales que salían desde los costados del campo. Fabio Santana se hizo cargo de cantar el himno, que dejó llorando al ídolo argentino.

El último partido, y el último gol de Lionel Messi con la selección argentina

Lionel Messi, acompañado por sus hijos, cantando el himno argentino en su despedida

Lionel Messi, acompañado por sus hijos, cantando el himno argentino en su despedida

Al minuto 10 del encuentro el partido se paró para que las más de 80.000 almas presentes en el Monumental aplaudieran y vitorearan a Lionel, que fue felicitado hasta por los jugadores de Benín, quienes aunque disfrutaron la fiesta también supieron competirle por momentos a Argentina.

Lionel Messi jugará su último partido con la selección Argentina en una fiesta de agradecimiento

El mensaje de Luis Suárez para su amigo Lionel Messi en su despedida de la selección argentina: "Ganaste cosas que cualquier jugador quiere ganar"

Los compañeros de "la Pulga" intentaron por todas las vías que anotara, y tuvo varias oportunidades, pero el astro terminó dando él los goles. Luego de que el primer tiempo finalizara 0-0, a los 47 Messi lanzó un córner al medio del área que encontró solo a Nicolás Otamendi, que con una potente volea puso el 1-0 en el que también fue su último partido con la selección. Cuatro minutos después el zaguero salió ovacionado por todo el Monumental.

A los 60, el 10 recibió por la derecha y se la cedió por dentro a Nicolás Paz, que controló para su zurda y sacó un hermoso remate de afuera del área que decretó el 2-0 para la Argentina, y la segunda asistencia del homenajeado.

Faltaba su gol, y llegó. A los 67 Tamimou Ouorou llegó tarde y planchó dentro de su área a Agustín Giay, en un clarísimo penal que le dio la chance al 10 de anotar. Lo pateó con estilo, al ángulo izquierdo del golero Marcel Dandjinou, para concretar su tanto número 126, el último, con la camiseta albiceleste.

Tras un final en el que tanto Messi como sus compañeros pudieron convertir algún tanto más (el 10 erró un gol solo frente al golero y tuvo una pelota en el palo), a los 94 el árbitro Fernando Vejar terminó el partido para comenzar la fiesta, no sin antes regalarle sus tarjetas al ídolo argentino.

El discurso de Lionel Messi en su despedida

La familia de Messi se sumó para acompañar al 10 en la cancha en su despedida, que incluyó la actuación de varios artistas como Soledad Pastorutti, Ulises Bueno y Sergio Torres.

También hubo espacio para un show de drones sobre el cielo del Monumental, que mostró al ídolo levantando la Copa del Mundo de 2022, entre otras imágenes que volvieron a emocionar al delantero.

Llegó el momento del discurso de Messi. "No me queda más que agradecer", expresó el 10, que aseguró que no ir más a la selección será para él "un dolor muy grande", y recordó a su padre Jorge, que falleció el pasado 8 de agosto.

"Me hicieron cumplir el sueño de chiquito, me hicieron ser campeones del mundo, de América, Finalissima y todo lo que jugamos", dijo luego el astro mirando a sus compañeros, con lágrimas en más de uno de sus rostros.

Para cerrar, Messi expresó: "Los voy a extrañar y soy muy agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes".

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