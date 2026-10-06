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El mensaje de Luis Suárez para su amigo Lionel Messi en su despedida de la selección argentina: "Ganaste cosas que cualquier jugador quiere ganar"

"Espero que disfrutes mucho tu último partido con la camiseta de la selección de tu país", le deseó el "Pistolero" a su compañero en el Inter Miami

6 de octubre de 2026 15:09 hs
Lionel Messi y Luis Suárez en el Inter Miami

Lionel Messi y Luis Suárez en el Inter Miami

Foto: AFP

Lionel Messi jugará su último partido con la selección argentina este martes a las 20:00, cuando la albiceleste enfrente a Benín en el Estadio Monumental en un amistoso que servirá como homenaje para el campeón del mundo en 2022.

Como parte de la celebración, el astro argentino recibió el saludo de varios de los amigos que generó en sus más de 20 años de carrera, entre ellos el de Luis Suárez, su compañero en el Inter Miami con el que además comparte la propiedad del Deportivo LSM de Uruguay.

En un mensaje enviado a su amigo, y publicado por DSports, Suárez le mandó un "gran abrazo" a Messi y destacó su premiada carrera con la selección argentina.

"Espero que disfrutes mucho tu último partido con la camiseta de la selección de tu país, que tan importante fue para tu carrera, que viviste cosas increíbles. Ganaste cosas que cualquier cosa jugador quiere ganar representando a tu país", expresó el "Pistolero".

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El delantero uruguayo le dijo a Messi que tendrá un "más que merecido reconocimiento de toda la gente", por su "trayectoria" y lo que representó para el país. "Sentite muy orgulloso", sentenció.

Suárez es el noveno jugador que más partidos compartió con Messi. Según Transfermarkt, el uruguayo y el argentino llevan 345 encuentros disputados juntos entre el Barcelona y el Inter Miami, con 125 goles convertidos en los que participaron ambos, cifra que puede seguir extendiéndose.

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