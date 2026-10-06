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El exjugador de Nacional que saludó a Lionel Messi con una foto de ambos, en su despedida de la selección argentina: "Ídolo, leyenda, infancia y referente"

El astro albiceleste juega este martes su último encuentro con su combinado ante Benín

6 de octubre de 2026 18:40 hs
Jeremía Recoba compartió su foto con Lionel Messi, cuando aún era un niño

Jeremía Recoba compartió su foto con Lionel Messi, cuando aún era un niño

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina en el marco de la fecha FIFA de setiembre-octubre ante Benín de este martes generó una ola incesante de homenajes a nivel mundial, y el fútbol uruguayo no fue la excepción. Entre las múltiples muestras de afecto destacó la de Jeremía Recoba, hijo del histórico Álvaro "Chino" Recoba y exjugador de Nacional, quien actualmente defiende la camiseta de Las Palmas en la Segunda división de España.

El joven futbolista dedicó unas emotivas palabras al astro rosarino en un día tan significativo para la historia del deporte global.

El emotivo mensaje de Jeremía Recoba a Lionel Messi

Jeremía Recoba compartió una fotografía suya cuando era niño junto a Lionel Messi.

"GRACIAS, ídolo, leyenda, infancia, referente. L10nel Andrés Messi", escribió el extremo en su cuenta oficial de Instagram, acompañando la publicación con una foto de recuerdo con el capitán de la selección argentina.

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En el plano estrictamente personal, el volante se encuentra atravesando la etapa final de su puesta a punto tras superar una grave lesión de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y su posterior intervención quirúrgica, proceso que lo mantuvo alejado de la actividad oficial durante un año.

Jerem&iacute;a Recoba subi&oacute; una foto de ni&ntilde;o con Lionel Messi

Jeremía Recoba subió una foto de niño con Lionel Messi

Si bien volvió a integrar el banco de suplentes hace un par de semanas en la derrota de Las Palmas frente a Burgos como locales, no llegó a ingresar.

Posteriormente, algunas molestias musculares menores -desvinculadas de la rodilla intervenida- llevaron al cuerpo técnico a extremar las precauciones con el fin de no apresurar su retorno definitivo a las canchas.

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