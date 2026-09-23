En España dicen que Jeremía Recoba volvió a sentirse futbolista 345 días después de su lesión

Dentro del agitado presente de Unión Deportiva Las Palmas, marcado por una enfermería repleta, el fútbol le regaló una sonrisa a Jeremía Recoba . El atacante uruguayo volvió a integrar una convocatoria oficial exactamente 345 días después de sufrir una grave lesión de rodilla, en un hito celebrado por todo el vestuario canario.

El calvario de Recoba comenzó el 10 de octubre de 2025 al romperse el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha .

Desde entonces, inició un silencioso y sacrificado proceso de recuperación que lo llevó incluso a trabajar durante varios meses fuera de Gran Canaria, completando gran parte de su rehabilitación en Madrid.

La recompensa para Jeremía Recoba llegó el pasado domingo en el partido entre Las Palmas frente a Burgos, que ganaron estos como visitantes por 2-1.

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Aunque no estaba previsto acelerar los tiempos, la necesidad del plantel le abrió un lugar entre los citados.

Volver a concentrar, vestirse de corto y sentarse en el banco de suplentes le permitió al portador de la camiseta número '9' recuperar vivencias cotidianas que solo se valoran tras largas ausencias.

Su regreso fue muy bien recibido en la institución. El entrenador Rubén de la Barrera destacó la importancia de que vuelva a "sentirse parte del grupo", mientras que el director deportivo, Luis Helguera, pidió paciencia para su vuelta definitiva a las canchas: "Es un chico con mucho ritmo y perfil sudamericano que nos dará mucho; no hay que tener prisa pero tampoco pausa". En la misma línea, el capitán Álex Suárez celebró el retorno de un jugador clave en la alegría diaria del plantel.

Poco a poco y sin quemar etapas, y aunque no le dieron minutos en este compromiso del pasado domingo, el uruguayo se prepara para el último paso: volver a sumar minutos de juego y reencontrarse con el gol.