Las sentidas palabras que le escribió Luis Suárez al "Gordo" Lionel Messi en su despedida de la selección argentina: "Marcaste la historia del fútbol"

Luego de la despedida de Lionel Messi de la selección argentina, con el partido ante Benín con triunfo 3-0 y un gol del rosarino este martes en el Monumental, Luis Suárez , su amigo y compañero en Inter Miami, le dedicó un posteo en sus redes con fotos y una sentida nota.

El salteño, que también había mandado un video que fue emitido por el canal que transmitió el partido , agradeció a su amigo por su carrera y su amistad.

“Gordo, hoy dejás un legado lleno de récords, de grandes momentos y de recuerdos imborrables como jugador de tu Selección . Marcaste la historia del fútbol sudamericano y el fútbol mundial. Allá donde fuiste dejaste tu huella pero siempre respetando a tus rivales y eso te hace mucho más grande”, escribió Suárez en su Instagram.

Las fotos que compartió Luis Suárez en la despedida de Lionel Messi de la selección argentina

“Felicitarte por cada logro conseguido, porque nunca bajaste los brazos, porque a muchos nos enseñaste que si uno quiere cumplir sueños se pueden cumplir”, agregó.

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Las fotos que compartió Luis Suárez en la despedida de Lionel Messi de la selección argentina

“El Pistolero” destacó la calidad de Messi tanto dentro como afuera de la cancha: “Sos un ejemplo como JUGADOR, eso está más que claro, pero un GRAN ejemplo como persona, como compañero y como amigo”.

“¡Gracias, gracias, gracias! Eternamente AGRADECIDO por haber sido contemporáneo. ¡TE QUIERO MUCHO!”, señaló Suárez, en un mensaje que entre los comentarios tuvo emojis de emoción de parte de Sofía Balbi, la pareja del delantero uruguayo y amiga de la familia Messi.