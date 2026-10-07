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El excompañero de Luis Suárez y Lionel Messi en el Barcelona que anunció su retiro un día después de que Leo se despidiera de la selección argentina

Menos de 24 horas después de que Lionel Messi jugara su último partido con la selección argentina, uno de sus excompañeros colgó las botas

7 de octubre de 2026 10:08 hs
Pedro, Lionel Messi y Luis Suárez en el Barcelona

Pedro, Lionel Messi y Luis Suárez en el Barcelona

Foto: AFP

Quizás para esperar a que finalizara ese acontecimiento, menos de 24 horas después un excompañero del ídolo argentino y su amigo Luis Suárez en el Barcelona anunció su retiro del fútbol: Pedro Rodríguez.

Pedro, que en sus inicios era conocido como "Pedrito", comunicó su adiós al fútbol profesional con un vídeo grabado en el Camp Nou, el estadio donde comenzó su trayectoria y donde se consolidó como uno de los jugadores del Barcelona de Pep Guardiola, hasta su última etapa en el Lazio italiano.

"Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento", explicó el futbolista en un emotivo vídeo publicado en sus redes sociales, en el que repasa los principales momentos de su carrera.

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La carrera de Pedro

El delantero recordó su llegada al primer equipo azulgrana como un joven de 20 años procedente de Tenerife y destaca su etapa en el Barça, con el que ganó todos los grandes títulos y formó parte de uno de los equipos más laureados de la historia del club.

"Formar parte del mejor Barça de la historia fue un privilegio. Lo ganamos todo y asombramos al mundo", señaló Pedro, que también recuerda su sentimiento hacia el conjunto azulgrana: "El meu cor (mi corazón, en catalán) siempre será culé".

"Pedrito" también repasó su trayectoria con la selección española, con la que se proclamó campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y fue titular en la final ante Países Bajos, además de la Eurocopa 2012.

Pedro Rodríguez, el primero de arriba a la izquierda, con el equipo de España que enfrentó a Alemania en las semifinales de Sudáfrica 2010

Pedro Rodríguez, el primero de arriba a la izquierda, con el equipo de España que enfrentó a Alemania en las semifinales de Sudáfrica 2010

Después de su etapa en Barcelona, el tinerfeño jugó en el Chelsea inglés y en los clubes italianos Roma y Lazio. "Italia me ha tocado el cuore (corazón, en italiano). Llegué como un veterano y me trataron como un hijo", confesó Pedro en el vídeo.

El tinerfeño fue además el primer futbolista en marcar en todas las competiciones de clubes disputadas por su equipo en una misma temporada: Liga, Copa del Rey, Liga de Campeones, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes.

Con el Barcelona conquistó cinco Ligas, tres Ligas de Campeones, tres Copas del Rey, cuatro Supercopas de España, tres Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes. En 2015 dejó el conjunto azulgrana para fichar por el Chelsea, antes de continuar su carrera en Italia.

Tras su breve paso por el Roma, llegó al Lazio en la temporada 2021-2022. Durante su etapa en el club romano se convirtió en uno de los jugadores veteranos del vestuario y, en la temporada 2024-2025, firmó una de sus mejores campañas recientes, con diez goles en la Serie A y cuatro en la Liga Europa.

FUENTE: Con base en EFE

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