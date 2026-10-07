Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, llenó de regalos a Lionel Messi en su despedida de la selección argentina: "Nunca va a haber un gracias tan grande"

Lionel Messi se despidió de la selección argentina este martes en el Estadio Monumental , con una victoria 3-0 ante Benín que sirvió como excusa para una noche de homenajes de todo tipo al ídolo argentino. Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol , no se quiso quedar atrás.

Con varios artistas tocando en el estadio antes y después del encuentro, un show de drones que despertó polémica por una publicidad que mostró en el medio, y un Messi emocionado que brindó un discurso de casi 10 minutos , la despedida de "la Pulga" tuvo de todo.

Además, en el amistoso ante Benín el 10 aportó dos asistencias , una de ellas a su compañero Nicolás Otamendi que también se retiró de la selección este martes, y anotó un gol de penal para cerrar la goleada y llegar a los 126 tantos con la albiceleste.

Tras el partido, y ya en zona de vestuario, Alejandro Domínguez sorprendió con varios regalos a la familia de Messi, a quien catalogó como el "mejor de todos los tiempos".

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Como muestra un video publicado por el presidente de la Conmebol en su cuenta oficial de X, Domínguez primero le regaló un brazalete dorado a Antonella Roccuzzo, esposa de Messi, y otro al ídolo albiceleste, a quien también le dio un anillo.

Luego, el mandatario le dio una pequeña Copa América personalizada con los colores argentinos y dibujos de Leo levantando distintas copas con Argentina. "Ganaste la Copa del Mundo, ganaste la Finalissima, pero esta es la copa más linda", le dijo Domínguez al 10.

Cuando el 10 ya no tenía manos para recibir más obsequios, el presidente de Conmebol le entregó la pelota de la final de la Copa América 2024, la segunda que "la Pulga" ganó con Argentina, firmada por todos sus compañeros. Messi tuvo que darle la Copa América a su hijo Mateo para poder recibirla.

"Nunca va a haber un 'gracias' tan grande para todo lo que hacés, lo que hiciste", le expresó finalmente Domínguez, que felicitó a toda la familia Messi antes de despedirse.

"Sabemos que ningún regalo alcanza para agradecer todo lo que Leo le dio al fútbol, pero quisimos que su historia y sus conquistas quedaran guardadas para siempre. Y un agradecimiento muy especial a Antonella, por ser pilar de esta historia y por Creer en Grande junto a él en un sueño que terminó siendo gigante para todos. ¡Gracias por tanto, Leo! Tu legado será eterno", expresó Domínguez en su cuenta de X.