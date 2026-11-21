Las fuerzas de seguridad mexicanas capturaron a un narcotraficante que figuraba entre los diez más buscados por el FBI , en un operativo que provocó una violenta reacción del crimen organizado que dejó como saldo 11 muertos , balaceras, bloqueos viales y quema de vehículos.

Fausto Isidro Meza, alias "Chapo Isidro" , jefe de la banda de los Beltrán Leyva , fue detenido el viernes por la noche gracias a la inteligencia estadounidense y la colaboración de dos cabecillas de su grupo criminal en Sinaloa.

Cuatro militares murieron en el operativo realizado en Sinaloa desde la noche del viernes, que desató balaceras y sobrevuelos de aeronaves del ejército. " El grupo armado intentó impedir la captura de su jefe . En el enfrentamiento murieron siete agresores ", informó un alto funcionario mexicano en la red social X (exTwitter).

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El "Chapo Isidro" era un aliado de los Mayos , facción del cartel de Sinaloa que mantiene una pugna sangrienta con los Chapitos para controlar el clan después de que la banda perdiera a sus dos líderes históricos y cofundadores: El Mayo Zambada y el Chapo Guzmán , ambos presos en Estados Unidos cumpliendo condenas a cadena perpetua.

Fausto Isidro N (a) “Chapo Isidro”, jefe de la organización delictiva “Beltrán Leyva” y aliado al “Cártel del Pacífico” facción “Mayos”, Germán N (a) “Serafín”, su primo y segundo al mando de esa organización delincuencial y José N, su cuñado y operador financiero de este mismo… pic.twitter.com/OSEB2L3fqc

La detención de Meza es una "victoria significativa", dijo el jefe de la oficina antidrogas de Estados Unidos (DEA) Terry Cole. La banda de los Beltrán Leyva "ha alimentado el derramamiento de sangre y la inestabilidad en México, al tiempo que trafica drogas mortales, incluido el fentanilo, a Estados Unidos", añadió.

Balaceras y bloqueos tras el operativo de captura

Captura del narcotaficante "Chapo Isidro" generó una ola de disturbios en Sinaloa Foto: Mauricio Valenzuela /AFP

La captura de "Chapo Isidro" desató una violenta respuesta de su cártel, con horas de balaceras y quema de vehículos y comercios. Un colaborador de la AFP contó al menos seis comercios y decenas de vehículos calcinados en los accesos y principales avenidas de la localidad, cercana a la costa del Pacífico.

Un partido de beisbol fue suspendido tras ser interrumpido por los disparos. Varias personas buscaron refugio en comercios, escuelas y gimnasios, donde incluso tuvieron que pasar la noche. En un video en redes sociales podía verse el trazo luminoso de los disparos desde un helicóptero.

Durante la mañana, el gobierno de Sinaloa informó que "la situación está bajo control" y que ya no se registraban bloqueos ni enfrentamientos. En Culiacán, la capital estatal, se reportaron bloqueos carreteros en los suburbios, ante lo cual fueron desplegados cientos de militares.

Quién es el "Chapo Isidro"

"Chapo Isidro", quien figuraba entre los diez más buscados por el FBI Foto: FBI / AFP

El narco en cuestión era buscado en México por delincuencia organizada, mientras que Estados Unidos pedía su extradición por narcotráfico.

Según la ficha del FBI, Meza es acusado de traficar al menos una tonelada de distintas drogas como metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana, y de porte de armas.

Es descrito por el sitio especializado en narcotráfico Insight Crime como jefe regional de "bajo perfil" que operaba en dos municipios de Sinaloa con conexiones en la ruta de la droga en el Pacífico.

La captura se produce en momentos en que Estados Unidos presiona a México para que detenga tanto el paso de migrantes indocumentados como el tráfico de drogas.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se reunió el miércoles con su par estadounidense, Donald Trump, al margen de la cumbre de la APEC celebrada en la ciudad china de Shenzhen. Interrogado sobre este encuentro, Trump sostuvo que le insistió a Sheinbaum que "los carteles están controlando a México" y que Washington no lo puede permitir.

Con información de AFP.