La lesión de Luis Mejía abrió otro problema para Nacional: el panameño no llegará a los minutos para su renovación automática y el tricolor deberá negociar

El panameño Luis Mejía estará entre dos y tres meses afuera de las canchas tras lesionarse en el partido ante Montevideo City Torque del pasado lunes, situación que le abrirá un nuevo frente Nacional , ya que el arquero no llegará a los minutos necesarios para renovar su contrato.

Mejía sufrió una "lesión miotendinosa del tríceps sural" que, según indicó el vicepresidente tricolor Flavio Perchman en una entrevista con Sport 890, le llevará entre "dos y tres meses" de recuperación , por lo que en el club saben que es muy difícil que vuelva esta temporada.

Esto implica que el panameño no llegará al 70% de minutos en la temporada necesarios para que su contrato se renueve automáticamente , confirmaron fuentes del club a Referí.

Mejía disputó 28 de los 46 de partidos de Nacional durante el 2026 , con 29 goles recibidos. De esos encuentros 22 fueron por la Liga AUF Uruguaya , cinco por la Copa Libertadores y uno por la Supercopa.

Pese a que no sufrió la peor lesión que se temía, en Nacional ven "muy difícil" que Luis Mejía vuelva a atajar este año

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Hasta su lesión, el arquero se había perdido cinco partidos por diferentes lesiones musculares y otros dos por viajar a jugar con su selección en marzo –donde sufrió una de esas lesiones–.

Fue suplente en cinco encuentros, uno de Ignacio Suárez y los restantes de Alexis Martín Arias –quien se perfila para ocupar el puesto del panameño en los seis partidos que quedan del Torneo Clausura– y no lo convocaron para los tres encuentros por Copa AUF Uruguay.

Nacional ya sabe que deberá sentarse a negociar la renovación de Mejía, que en sus siete años en el club (repartidos en dos períodos) lleva 173 partidos disputados y cuatro campeonatos uruguayos.

Fuentes del club indicaron que todavía no comenzaron negociaciones ni se está discutiendo en la interna sobre su contrato. "Hay tiempo", expresó una fuente.