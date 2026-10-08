Con la lesión de Luis Mejía, llegó el momento para Alexis Martín Arias en Nacional: los números del arquero argentino en el tricolor y los partidos que afrontará

Con la lesión de Luis Mejía en el partido ante Montevideo City Torque del pasado lunes, Nacional tendrá como golero titular a Alexis Martín Arias , el argentino elegido por Jorge Bava que perdió su puesto al poco tiempo de llegar y que ahora deberá defender el arco tricolor en la recta final de la temporada.

Mejía salió lesionado en los últimos minutos del primer tiempo del encuentro ante Torque, en camilla y con lágrimas en los ojos tras sentir un dolor en la pierna derecha al pisar luego de despejar una pelota al córner.

Nacional confirmó que el arquero sufrió una "lesión miotendinosa del tríceps sural" que, según indicó el vicepresidente tricolor Flavio Perchman en una entrevista con Sport 890, le llevará entre "dos y tres meses" de recuperación , por lo que en el club saben que es muy difícil que vuelva esta temporada.

Eso deja el arco para Alexis Martín Arias , que en sus casi 50 minutos contra Torque redondeó una sólida actuación . El argentino realizó varias atajadas que permitieron que el bolso mantuviera el cero en su arco , entre ellas una en la primera jugada que tuvo en cancha.

Pese a que no sufrió la peor lesión que se temía, en Nacional ven "muy difícil" que Luis Mejía vuelva a atajar este año

Este fin de semana tendrá el primero de sus varios desafíos en el cierre de la temporada de Nacional, que con Daniel Carreño al mando pelea por el Torneo Clausura y la Copa AUF Uruguay.

Los números de Alexis Martín Arias en Nacional

Alexis Martín Arias ingresando al campo tras la lesión de Mejía ante Torque Foto: Dante Fernández/Focouy

Martín Arias llegó a Nacional en el último mercado de pases proveniente de Cerro Porteño como el golero elegido por Jorge Bava para pelear el puesto con Mejía, con el antecedente de haber ganado el campeonato de Paraguay con el entrenador uruguayo en 2025.

El nacido en la localidad de Pellegrini arrancó como titular tras el receso del Mundial 2026. Su primer partido fue un empate 0-0 ante Danubio por la quinta fecha del Intermedio, pero las cosas se torcieron en el siguiente encuentro, cuando se fue expulsado por un error en salida en la derrota 2-1 ante Wanderers.

Tras un saque de arco largo de Agustín Buffa, Martín Arias salió a cortar el avance de Facundo Labandeira fuera del área, pero erró el cálculo y cuando la pelota lo iba a pasar por el costado eligió desviarla con el brazo. Andrés Matonte le sacó la roja directa, y Luis Mejía ingresó en su lugar, cerrando una buena actuación.

A pesar del error, Bava le reiteró la confianza al argentino en la serie ante Tigre por Copa Sudamericana, que el tricolor perdió por un global de 4-2 tras sufrir una dura goleada 3-0 en el Gran Parque Central y ganar por 2-1 en Buenos Aires.

Mejía tuvo otra actuación sólida contra Progreso por la séptima fecha del Intermedio, partido que el tricolor ganó 2-1, pero para la primera fecha del Clausura Bava volvió a apostar por Martín Arias.

Nacional perdió 2-1 ante Boston River en aquella jornada, y aunque el argentino tuvo algunas salvadas y no tuvo influencia en los goles, para la segunda fecha ante Racing el entrenador eligió a Mejía. Fue su último partido al mando, ya que luego de la derrota 2-0 fue cesado y Daniel Carreño tomó su lugar.

Con Carreño el golero titular hasta este lunes fue Mejía, y los resultados no desentonaron: el tricolor lleva cuatro partidos ganados y dos empatados en el Clausura desde la llegada del nuevo DT. Martín Arias se quedó con el arco en la Copa AUF Uruguay, en la que participó en el empate 0-0 ante Albion y las victorias 3-2 ante River Plate y 1-0 ante Progreso.

Al argentino le llega la oportunidad de la titularidad con nueve encuentros defendiendo al arco tricolor, de los cuales Nacional ganó cuatro, empató dos y perdió tres. Recibió nueve goles, y logró cuatro vallas invictas.

Los partidos que tiene por delante Alexis Martín Arias en el arco de Nacional

Alexis Martín Arias en el gol de Tigre en Buenos Aires Foto: AFP

Martín Arias deberá afrontar, al menos, seis partidos en esta recta final de la temporada de Nacional. Son los seis encuentros que le quedan por el Torneo Clausura, en el que tras la victoria ante Torque el bolso quedó a tres puntos del puntero Liverpool.

Este fin de semana el tricolor se enfrentará a Central Español en el Estadio Centenario por la fecha 10, y luego vendrán: Deportivo Maldonado (local), Liverpool (local), Danubio (visitante), Albion (local) y Cerro (visitante).

No es un calendario sencillo. Además de enfrentar al negriazul, hoy puntero del último torneo del año, Nacional también deberá cruzarse con un Deportivo Maldonado que tiene sus mismos puntos en el Clausura y está segundo en la Tabla Anual. Sus otros cuatro rivales, por otra parte, están metidos en la lucha por la salvación, y las salidas a Jardines y el Estadio Tróccoli pueden ser una complicación para el bolso.

A estos encuentros se suma el cruce por la llave 2 de la Copa AUF Uruguay ante Rentistas, el próximo jueves 15 de octubre en el Parque.

A pesar de que Carreño ha utilizado esta competencia para darle rodaje a jugadores con menos minutos, Nacional tiene en la mira al torneo porque su ganador clasifica a la Copa Libertadores –como Uruguay 4, en la primera fase previa–, un objetivo central del bolso en la temporada. En la Anual está quinto con 52 unidades, fuera de los cuatro puestos que llevan a esa competencia, a un punto de Wanderers, hoy cuarto.

Sin Mejía y con Ignacio Suárez entrenando apartado del plantel principal, esperando al final de su contrato en diciembre, si Carreño elige rotar el arco en la Copa tendrá como alternativa a Felipe Bianchi.

El arquero juvenil de 20 años fue titular en la Copa Libertadores Sub 20 de este año, pero aún no debutó en la Primera del tricolor, con 11 partidos en el banco durante esta temporada.