La presidenta del directorio del Banco de Previsión Social ( BPS ), Jimena Pardo, se refirió este domingo a la denuncia presentada por el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, ante la Corte Electoral por la falta de hojas de votación de la lista 11 en más de 30 circuitos de las elecciones del organismo.

Abdala informó que la central sindical presentó una denuncia formal por "graves irregularidades" , luego de recibir reportes de circuitos que comenzaron a funcionar sin las hojas de votación de esa lista. Según el PIT-CNT, la situación impidió que algunos trabajadores pudieran votar por su opción o los llevó a sufragar en blanco.

Consultada por Subrayado (Canal 10) sobre el desarrollo de la jornada, Pardo afirmó que las mesas estaban constituidas y que no se habían registrado inconvenientes de gravedad. "Las mesas constituidas y sin ningún problema grave" , sostuvo.

Elecciones BPS 2026: ¿hasta qué hora están abiertos los circuitos para votar este domingo?

"Graves irregularidades": PIT-CNT denunció faltante de listas en más de 30 circuitos de las elecciones del BPS

" Como siempre, consultas de personas que no aparecen en el padrón o cuestiones que hay que solucionar, pero lo normal de cualquier elección ", agregó.

La jerarca también advirtió sobre dificultades con algunos buscadores para consultar el lugar de votación y recomendó recurrir exclusivamente a la herramienta oficial de la Corte Electoral.

"Hay otros buscadores en otros recursos tecnológicos que no están completos y está habiendo problemas, así que la convocatoria es a mirar en la web de la Corte Electoral el padrón oficial", señaló.

El rol de los representantes sociales en el BPS

Pardo también destacó la importancia de los tres representantes sociales que se eligen este domingo —por los trabajadores activos, los jubilados y pensionistas, y las empresas contribuyentes— y remarcó que tienen participación directa en las decisiones del organismo.

"Ellos tienen voz y voto en el directorio del BPS", afirmó. Explicó que el directorio se reúne semanalmente y trata entre 60 y 80 asuntos en promedio, según la semana.

En ese ámbito, los representantes sociales tienen incidencia en la elaboración del presupuesto anual y en decisiones sobre las modalidades de atención, los recursos destinados a los canales digitales, presenciales y telefónicos, y los proyectos prioritarios del organismo.

"Tienen, además, un rol de canalizar directamente las demandas de los colectivos que representan", indicó.