La Dirección General Impositiva (DGI) ha emitido una alerta a la población ante la proliferación de correos electrónicos fraudulentos que circulan en su nombre. Estos mensajes engañosos buscan estafar a los destinatarios ofreciendo supuestas devoluciones de impuestos y solicitan acceder a enlaces sospechosos.

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Los correos electrónicos fraudulentos, detectados por el organismo, solicitan al receptor que acceda a un enlace para obtener información detallada sobre un "cobro". La DGI recibió reportes sobre esta modalidad de estafa que tiene como objetivo inducir al engaño.

Nueva alerta de estafas por correos electrónicos Ante esta situación, el organismo recomienda prestar especial atención a las señales de alerta propias de estos mensajes, como la verificación de la dirección del remitente, la evitación de abrir enlaces sospechosos y la abstención de compartir información confidencial.

La DGI exhorta a los ciudadanos que reciban este tipo de comunicaciones fraudulentas a realizar la denuncia policial correspondiente. Para realizar consultas o efectuar denuncias, la Dirección General Impositiva recuerda sus canales oficiales de contacto. Se puede llamar al número telefónico (2) 1344 o dirigirse a la sede ubicada en Av. Daniel Fernández Crespo 1534, la cual opera de lunes a viernes en horario de 9:30 a 16:15 en Montevideo y de 9:15 a 16:00 en el interior del país.