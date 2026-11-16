Vencimientos de DGI en noviembre 2026: las fechas clave y quiénes pagan esta semana

La Dirección General Impositiva (DGI) mantiene vigente su calendario oficial de obligaciones tributarias correspondiente al mes de noviembre de 2026, con vencimientos escalonados para contribuyentes de CEDE, No CEDE, Grandes Contribuyentes y titulares de IRPF e IASS. El cronograma determina las fechas límite para la presentación de declaraciones juradas y el pago de anticipos mensuales ante el organismo recaudador.
De acuerdo con el calendario de vencimientos de DGI, el cumplimiento fuera de término genera multas y recargos automáticos calculados según el dígito verificador del número de RUT o el régimen tributario de cada contribuyente.
Fechas clave y obligaciones del mes
Según la planificación fiscal publicada en el portal oficial de la Dirección General Impositiva (DGI), los plazos operativos se organizan de acuerdo con el grupo de pertenencia de cada contribuyente:
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Grandes Contribuyentes: Los vencimientos para declaraciones juradas y pagos mensuales correspondientes al período anterior operan en la tercera semana de noviembre, según el cuadro específico de obligaciones del sector.
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Contribuyentes CEDE: El vencimiento general para la presentación de declaraciones juradas y cancelación de saldos de IVA, IRAE e Impuesto al Patrimonio rige en el entorno del 23 de noviembre de 2026.
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Contribuyentes No CEDE: El plazo unificado para el pago de anticipos mensuales y presentación de formularios se ubica hacia el 25 de noviembre de 2026, alcanzando a empresas comprendidas en el régimen general y Literal E.
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IRPF e IASS (retenciones y anticipos): Los agentes de retención y contribuyentes que realizan anticipos bimestrales o mensuales deben efectuar el pago dentro de los plazos fijados en el calendario de la cuarta semana del mes.
Cómo realizar el trámite y el pago
Para completar la presentación y cancelar las obligaciones sin demoras ni recargos, los contribuyentes deben operar a través de los canales digitales habilitados por el organismo:
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Ingresar a Servicios en Línea: Acceder al portal de Servicios en Línea de DGI utilizando Usuario Gub.uy, identidad digital o contrato de adhesión vigente.
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Verificar declaraciones y boletos de pago: Seleccionar la opción correspondiente a declaraciones juradas o emisión de boletos de pago (formularios 2/901 o 2/902 según el tipo de impuesto).
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Confirmar el medio de cancelación: Abonar mediante transferencia bancaria en línea a través de las redes habilitadas (Banred o Sistarbanc), certificados de crédito electrónicos o de forma presencial en redes de cobranza autorizadas (Abitab y Redpagos) con el boleto impreso.
El detalle completo por tipo de impuesto, grupo de contribuyente y terminación de RUT se encuentra disponible para consulta directa en la sección institucional de vencimientos de DGI.