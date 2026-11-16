Vencimientos de DGI en noviembre 2026: las fechas clave y quiénes pagan esta semana

La Dirección General Impositiva (DGI) mantiene vigente su calendario oficial de obligaciones tributarias correspondiente al mes de noviembre de 2026, con vencimientos escalonados para contribuyentes de CEDE, No CEDE, Grandes Contribuyentes y titulares de IRPF e IASS. El cronograma determina las fechas límite para la presentación de declaraciones juradas y el pago de anticipos mensuales ante el organismo recaudador.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

De acuerdo con el calendario de vencimientos de DGI, el cumplimiento fuera de término genera multas y recargos automáticos calculados según el dígito verificador del número de RUT o el régimen tributario de cada contribuyente.

Fechas clave y obligaciones del mes Según la planificación fiscal publicada en el portal oficial de la Dirección General Impositiva (DGI), los plazos operativos se organizan de acuerdo con el grupo de pertenencia de cada contribuyente:

Grandes Contribuyentes: Los vencimientos para declaraciones juradas y pagos mensuales correspondientes al período anterior operan en la tercera semana de noviembre, según el cuadro específico de obligaciones del sector.

Contribuyentes CEDE: El vencimiento general para la presentación de declaraciones juradas y cancelación de saldos de IVA, IRAE e Impuesto al Patrimonio rige en el entorno del 23 de noviembre de 2026 .

Contribuyentes No CEDE: El plazo unificado para el pago de anticipos mensuales y presentación de formularios se ubica hacia el 25 de noviembre de 2026 , alcanzando a empresas comprendidas en el régimen general y Literal E.

IRPF e IASS (retenciones y anticipos): Los agentes de retención y contribuyentes que realizan anticipos bimestrales o mensuales deben efectuar el pago dentro de los plazos fijados en el calendario de la cuarta semana del mes. Cómo realizar el trámite y el pago Para completar la presentación y cancelar las obligaciones sin demoras ni recargos, los contribuyentes deben operar a través de los canales digitales habilitados por el organismo: