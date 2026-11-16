Intendencia de Montevideo instalará 40 nuevos semáforos: cómo definirá las ubicaciones y qué zonas tendrán prioridad

La Intendencia de Montevideo (IM) prevé instalar unos 40 nuevos semáforos durante el actual período de gobierno , cuyas ubicaciones serán definidas a partir de un ranking que contempla la siniestralidad y otros factores vinculados a la seguridad vial.

El director de Movilidad de la comuna, Germán Benítez , explicó que la cantidad de accidentes de tránsito es el principal criterio para determinar dónde se colocarán los nuevos dispositivos, aunque también se tendrá en cuenta la cercanía de centros educativos y de salud, la circulación del transporte público y la señalización existente.

"Tenemos en general varios pedidos de semáforos. Ordenamos la pertinencia o la prioridad en base a un montón de variables, una de ellas es la siniestralidad, la más importante", señaló Benítez en declaraciones a Telenoche (Canal 4).

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El jerarca indicó que la Intendencia recibe solicitudes de instalación de semáforos en distintos puntos de la capital y que el ranking de prioridades se actualiza de forma permanente .

Como ejemplo, mencionó la reciente inauguración de un semáforo en la intersección de San Martín y Capitán Tula, una intervención que había sido reclamada durante largo tiempo por los vecinos de la zona.

Intendencia apuesta a la fiscalización y educación vial

Por otra parte, Benítez sostuvo que los controles de tránsito deben complementarse con medidas de educación vial para promover un mayor cumplimiento de las normas por parte de los conductores.

"No tiene sentido que uno tenga que poner un inspector en cada esquina para que la gente cumpla las normas. En realidad, hay que esperar un mayor cumplimiento voluntario de las normas y sí focalizar los controles", afirmó.

En ese sentido, explicó que la Intendencia realiza operativos diarios de fiscalización en diferentes zonas de Montevideo, que derivaron en la incautación de unos 5.000 vehículos.

A esa cifra se suman entre 3.000 y 4.000 vehículos incautados por la Policía en sus propios procedimientos, según los datos mencionados por el director de Movilidad.

Benítez también destacó la incorporación de herramientas tecnológicas para mejorar la fiscalización, aunque insistió en que la educación vial, la comunicación y la difusión de las normas deben acompañar los controles para mejorar la seguridad en el tránsito.