Intendencia de Montevideo alerta por estafas con presuntas multas de Sucive y plan de reparaciones de veredas

La Intendencia de Montevideo (IM) emitió dos alertas por intentos de estafa vinculados al Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) y al Plan Veredas , luego de recibir denuncias sobre mensajes falsos y personas que se hacen pasar por funcionarios de la comuna para solicitar pagos.

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Ambas advertencias fueron publicadas este martes 10 de noviembre y buscan prevenir a la población ante distintas modalidades de fraude.

En el caso de Sucive , la Intendencia recordó que el organismo no envía mensajes de texto (SMS) ni comunicaciones por WhatsApp para notificar multas, deudas o solicitar pagos mediante enlaces.

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La advertencia surge a raíz de nuevas denuncias sobre mensajes fraudulentos que incluyen enlaces a páginas de internet y notifican a los destinatarios sobre supuestas infracciones de tránsito.

Desde Sucive exhortaron a no ingresar a esos enlaces y recordaron que toda la información oficial sobre multas y deudas vehiculares se encuentra disponible exclusivamente en su sitio web.

Falsos funcionarios ofrecen reparaciones de veredas

La segunda alerta está relacionada con el Plan Veredas, una iniciativa de la Intendencia de Montevideo que contempla la reparación y el mantenimiento de veredas en distintos barrios de la capital.

La comuna informó que recibió denuncias sobre personas que se comunican con vecinos para ofrecer servicios de reparación de veredas, haciéndose pasar por personal de la Intendencia.

Ante esta situación, aclaró que no está realizando visitas ni cobrando de forma presencial por estos trabajos.

El Plan Veredas se encuentra actualmente en su etapa inicial y una de las primeras acciones será notificar a los propietarios de los inmuebles incluidos en el programa.

Las comunicaciones se realizarán mediante avisos impresos enviados a los domicilios, dirigidos al número de padrón correspondiente. Allí se detallará la superficie que deberá repararse, según los relevamientos técnicos realizados.

Foto: Diego Battiste

Una vez efectuada la notificación, la Intendencia comenzará a ejecutar las obras luego de diez días, sin que los propietarios deban realizar ninguna gestión.

Sin embargo, quienes prefieran contratar los trabajos de manera particular dispondrán de diez días hábiles desde la recepción del aviso para tramitar el permiso correspondiente ante el Centro Comunal Zonal (CCZ) de su zona y de 45 días para ejecutar las reparaciones.

El programa también contempla intervenciones destinadas a mejorar la accesibilidad, eliminar obstáculos y construir rampas.

Cómo evitar las estafas y dónde denunciar

La Intendencia recomendó verificar la identidad de las personas o empresas que ofrezcan servicios de reparación de veredas y solicitar sus datos y un presupuesto por escrito.

También recordó que los particulares que ofrecen estos trabajos no representan a la institución ni al Plan Veredas.

La comuna exhortó a no entregar dinero a personas que se presenten en los domicilios afirmando que cobran en nombre de la Intendencia.

En caso de recibir solicitudes de pago sospechosas vinculadas al Plan Veredas, los vecinos pueden realizar una denuncia a través de los siguientes canales oficiales:

WhatsApp del Buzón Ciudadano: 099 019 500.

Teléfono de la Intendencia: 1950.

Página web: Buzón Ciudadano.

La información oficial sobre el programa también está disponible en el sitio web de la Intendencia de Montevideo.