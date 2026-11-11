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Abrirse al mundo, objetivo de una cooperativa agraria coloniense en la feria italiana de maquinaria agrícola

La presencia uruguaya en EIMA Internacional se concreta, además de con empresarios del sector maquinaria agrícola y técnicos, con la cooperativa agraria CRADECO

11 de noviembre de 2026 7:00 hs
El Observador | Juan Samuelle

Por  Juan Samuelle

Eima Internacional: Ivanna Castellanos representa a la cooperativa agraria CRADECO en el área uruguaya del Pabellón Internacional.

Eima Internacional: Ivanna Castellanos representa a la cooperativa agraria CRADECO en el área uruguaya del Pabellón Internacional.

Fotos: Juan Samuelle (Enviado a Bolonia, Italia).

La Cooperativa Ruralista Agraria del Departamento de Colonia (CRADECO), cooperativa agraria fundada en 1962, con sede en Colonia Valdense, protagoniza una de las representaciones de Uruguay en EIMA Internacional 2026, la Exposición Internacional de Máquinas para la Agricultura y la Jardinería que se desarrolla en Bolonia, Italia, durante esta semana.

Contexto

Se trata de una muestra bienal (de las más importantes en el mundo) promovida desde 1969 por la Federación Nacional de Fabricantes de Máquinas para la Agricultura (FederUnacoma) y organizada por la sociedad de servicios FederUnacoma surl, en colaboración con BolognaFiere, en cuyo recinto ferial transcurre la exposición desde este martes 10 y hasta el sábado 14.

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Ivanna Castellanos, gerente general de CRADECO, en uno de los stands del área dedicada a Uruguay en el Pabellón Internacional, subrayó que "ser parte de esta exposición tan importante, tan grande, representando a nuestra cooperativa agraria, es algo muy positivo, es una responsabilidad".

Sobre la cooperativa agraria a la que representa en esta instancia, explicó que tiene socios que desarrollan sistemas productivos sobre todo en agricultura, pero también en los rubros ganadería y lechería, con emprendimientos básicamente en Colonia, pero también en San José, Florida y Flores.

La cooperativa CRADECO, con 63 años, a través de la gerenta Ivanna Castellanos, fue invitada a participar en EIMA Internacional por ICE, la Agencia para la Promoción en el Extranjero y la Internacionalización de las Empresas Italianas y por la Cámara Mercantil Uruguay-Italia (CMUI).

"Es muy importante participar en estas instancias, ya fui invitada por ICE y la Cámara Uruguay-Italia el año pasado a un Foro Internacional en Castelbrando, Treviso, ahora estamos en EIMA Internacional, son presencias que nos permiten conocer otras realidades, aprender, iniciar contactos, estamos tratando de abrirnos al mundo, capaz un día podemos realizar importaciones, también exportar, dado que por el momento nuestras gestiones son muy importantes, pero solo en el mercado interno", comentó.

Esta cooperativa, integrante de Cooperativas Agrarias Federadas (CAF) y cuya presidenta actual es Micaela Waller, brinda diversos servicios, por ejemplo en los segmentos de asistencia técnica, provisión de insumos y servicios, comercializando la producción de granos (trigo, cebada, colza, maíz y soja) de los socios, para lo cual dispone de una planta de silos propios.

"Por mencionar un ejemplo, en el comercio representamos varias marcas, las ponemos a disposición de los socios que en CRADECO pueden encontrar todo lo que necesitan y no solo insumos para la producción, en ese sentido estar acá nos permite pensar en algún negocio, iniciar vínculos, con el objetivo que mencioné de abrirnos para seguir creciendo", complementó.

Ivanna Castellanos sostuvo durante la jornada inicial varias reuniones programadas por los anfitriones, con potenciales proveedores de desarrollos tecnológicos.

"Por ejemplo, no solo para el rubro agricultura, como maquinaria y secadores de grano para silos por mencionar algo, también hay acá muchas empresas de maquinaria de jardín que nosotros es algo que trabajamos, hubo muchas reuniones positivas, quedan los contactos iniciales y después veremos cómo podemos aprovecharlos, según nos sea conveniente", indicó.

"Me parece muy importante salir, internacionalizarnos, conocer otras maneras de manejarse, darnos a conocer como cooperativa, acá se interesaron en lo que es CRADECO, en nuestros objetivos, les llama la atención que representamos a 800 socios, la gente nos preguntó mucho sobre Uruguay y a veces te sorprenden, por ejemplo a algunos les cuesta ubicarnos en el mapa, incluso por eso es útil participar", dijo.

Finalmente, sobre la mirada de los empresarios locales con los que se ha vinculado inicialmente, consideró que "están interesados en Sudamérica, hacen muchas preguntas, me quedó esa sensación ya en el foro del año pasado y ahora también lo noté, en el caso de Uruguay les interesa su estabilidad, tienen esa imagen".

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