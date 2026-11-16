Nacional bajó un puesto en la Tabla Anual, en la que no depende de sí mismo para llegar a la Copa Libertadores, por lo que apuesta a la Copa AUF Uruguay

El agónico triunfo de Liverpool ante Danubio de este domingo, además de asegurarle el título del Torneo Clausura a los negriazules, hizo que pasara en la Tabla Anual a Nacional , que el sábado empató ante Albion en el Gran Parque Central y se despidió de la pelea por el bicampeonato uruguayo.

Los resultados de las 14ª etapa, que se cierra este lunes, determinaron que Liverpool subiera al cuarto lugar con 62 puntos , los mismos que Nacional, que cayó al quinto puesto de la tabla acumulada del año.

La Anual, que tiene a Peñarol líder con 66, Montevideo City Torque segundo con 64 y Deportivo Maldonado tercero con 63, se definirá en la última fecha que se jugará este jueves, viernes y lunes próximos.

Nacional, que ya sin títulos por disputar busca asegurar su presencia en la próxima Copa Libertadores para continuar su histórica racha de 30 participaciones consecutivas (desde 1997 a 2026), no depende de sí mismo para clasificar al torneo continental por vía de la Tabla Anual.

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En esta temporada los tres primeros puestos (campeón uruguayo, segundo y tercero de la Anual) clasifican a la Copa Libertadores 2027 con los respectivos tres primeros cupos.

Los dirigentes de Nacional mirando el partido contra Albion Foto: Felipe Mereola / FocoUy

El cuarto cupo uruguayo se lo quedará el ganador de la Copa AUF Uruguay.

Para llegar al tercer puesto de la Anual y asegurarse la presencia en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2027, los tricolores deberían ganar su último partido de visitante ante Cerro, que busca salvarse del descenso, y esperar que Liverpool (vs Wanderers), Deportivo Maldonado (vs Boston River) o Montevideo City Torque (vs Progreso) no sumen para poder superarlos.

Los tricolores podrían llegar al segundo puesto de la Anual, clasificatorio a fase de grupos, en caso de ganar y que sus competidores directos pierdan sus respectivos partidos.

La vía de la Copa AUF Uruguay

Nacional, que actualmente esta quinto en la Tabla Anual, estaría clasificando actualmente a uno de los puestos de la Copa Sudamericana.

La otra opción para que los tricolores lleguen a la Copa Libertadores es ganar la Copa AUF Uruguay, lo que le daría el cupo 4 para comenzar en la Fase 1 de las tres previas antes de llegar a los grupos.

En esa competición los albos deben jugar la semifinal ante Montevideo City Torque. En caso de ganarla, la final sería ante el vencedor del cruce entre Danubio y Juventud de La Piedras.

Si Nacional gana su semi y Danubio la suya, los albos se aseguraran el cuarto cupo a la Libertadores aún perdiendo la final de la Copa AUF Uruguaya debido a que si los franjeados son campeones no podrán disputar el torneo continental por haber descendido.