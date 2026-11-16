Nacional bajó un puesto en la Tabla Anual, en la que no depende de sí mismo para llegar a la Copa Libertadores, por lo que apuesta a la Copa AUF Uruguay

El agónico triunfo de Liverpool ante Danubio de este domingo, además de asegurarle el título del Torneo Clausura a los negriazules, hizo que pasara en la Tabla Anual a Nacional, que el sábado empató ante Albion en el Gran Parque Central y se despidió de la pelea por el bicampeonato uruguayo.
Los resultados de las 14ª etapa, que se cierra este lunes, determinaron que Liverpool subiera al cuarto lugar con 62 puntos, los mismos que Nacional, que cayó al quinto puesto de la tabla acumulada del año.
Los jugadores de Nacional mirando el partido contra Albion
Foto: Felipe Mereola / FocoUy
La Anual, que tiene a Peñarol líder con 66, Montevideo City Torque segundo con 64 y Deportivo Maldonado tercero con 63, se definirá en la última fecha que se jugará este jueves, viernes y lunes próximos.
Nacional no depende de sí mismo en la Anual
Nacional, que ya sin títulos por disputar busca asegurar su presencia en la próxima Copa Libertadores para continuar su histórica racha de 30 participaciones consecutivas (desde 1997 a 2026), no depende de sí mismo para clasificar al torneo continental por vía de la Tabla Anual.
En esta temporada los tres primeros puestos (campeón uruguayo, segundo y tercero de la Anual) clasifican a la Copa Libertadores 2027 con los respectivos tres primeros cupos.
Los dirigentes de Nacional mirando el partido contra Albion
Foto: Felipe Mereola / FocoUy
El cuarto cupo uruguayo se lo quedará el ganador de la Copa AUF Uruguay.
Para llegar al tercer puesto de la Anual y asegurarse la presencia en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2027, los tricolores deberían ganar su último partido de visitante ante Cerro, que busca salvarse del descenso, y esperar que Liverpool (vs Wanderers), Deportivo Maldonado (vs Boston River) o Montevideo City Torque (vs Progreso) no sumen para poder superarlos.
Los tricolores podrían llegar al segundo puesto de la Anual, clasificatorio a fase de grupos, en caso de ganar y que sus competidores directos pierdan sus respectivos partidos.
La vía de la Copa AUF Uruguay
Nacional, que actualmente esta quinto en la Tabla Anual, estaría clasificando actualmente a uno de los puestos de la Copa Sudamericana.
La otra opción para que los tricolores lleguen a la Copa Libertadores es ganar la Copa AUF Uruguay, lo que le daría el cupo 4 para comenzar en la Fase 1 de las tres previas antes de llegar a los grupos.
En esa competición los albos deben jugar la semifinal ante Montevideo City Torque. En caso de ganarla, la final sería ante el vencedor del cruce entre Danubio y Juventud de La Piedras.
Si Nacional gana su semi y Danubio la suya, los albos se aseguraran el cuarto cupo a la Libertadores aún perdiendo la final de la Copa AUF Uruguaya debido a que si los franjeados son campeones no podrán disputar el torneo continental por haber descendido.