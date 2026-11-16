Final de la Copa Libertadores en Montevideo: comenzaron a instalar vallados y delimitar zonas de exclusión en Parque Batlle

Este lunes la Intendencia de Montevideo (IM) comenzó los preparativos en Parque Batlle para la final de la Copa Libertadores 2026 , que se disputará el sábado 28 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio Centenario.

Los trabajos incluyen la instalación de vallados perimetrales, la demarcación de zonas de exclusión y la colocación de infraestructura temporaria en las inmediaciones del escenario deportivo.

Según informó la comuna, equipos técnicos y cuadrillas municipales ya se encuentran trabajando en el acondicionamiento de la zona, como parte de los operativos logísticos previstos para recibir al público que asistirá al encuentro.

Las intervenciones tienen como objetivo garantizar la seguridad, facilitar los accesos y asegurar el desarrollo de la jornada , tanto para los espectadores uruguayos como para los visitantes que llegarán desde el exterior.

Intendencia pide precaución a quienes circulen por Parque Batlle

En el marco de los trabajos preparatorios, la Intendencia solicitó a los vecinos y peatones que circulen por Parque Batlle prestar especial atención a la señalización provisoria que se está instalando en los espacios públicos.

La comuna indicó que las tareas continuarán en los días previos a la final, aunque por el momento no detalló qué calles estarán comprendidas en las zonas de exclusión ni si habrá desvíos de tránsito.

La final de la Copa Libertadores se jugará el sábado 28 de noviembre a partir de las 17:00 horas en el Estadio Centenario, que volverá a ser sede de la definición del principal torneo de clubes de Sudamérica.