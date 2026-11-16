Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
muy nuboso
Martes:
Mín  20°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / TRÁNSITO

Final de la Copa Libertadores en Montevideo: comenzaron a instalar vallados y delimitar zonas de exclusión en Parque Batlle

Los trabajos se realizan en las inmediaciones del Estadio Centenario, donde se disputará la final el sábado 28 de noviembre a las 17:00 horas

16 de noviembre de 2026 11:38 hs
image

Este lunes la Intendencia de Montevideo (IM) comenzó los preparativos en Parque Batlle para la final de la Copa Libertadores 2026, que se disputará el sábado 28 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio Centenario.

Los trabajos incluyen la instalación de vallados perimetrales, la demarcación de zonas de exclusión y la colocación de infraestructura temporaria en las inmediaciones del escenario deportivo.

Según informó la comuna, equipos técnicos y cuadrillas municipales ya se encuentran trabajando en el acondicionamiento de la zona, como parte de los operativos logísticos previstos para recibir al público que asistirá al encuentro.

Más noticias

Vencimientos de DGI en noviembre 2026: las fechas clave y quiénes pagan esta semana

Intendencia de Montevideo instalará 40 nuevos semáforos: cómo definirá las ubicaciones y qué zonas tendrán prioridad

Las intervenciones tienen como objetivo garantizar la seguridad, facilitar los accesos y asegurar el desarrollo de la jornada, tanto para los espectadores uruguayos como para los visitantes que llegarán desde el exterior.

Intendencia pide precaución a quienes circulen por Parque Batlle

En el marco de los trabajos preparatorios, la Intendencia solicitó a los vecinos y peatones que circulen por Parque Batlle prestar especial atención a la señalización provisoria que se está instalando en los espacios públicos.

La comuna indicó que las tareas continuarán en los días previos a la final, aunque por el momento no detalló qué calles estarán comprendidas en las zonas de exclusión ni si habrá desvíos de tránsito.

La final de la Copa Libertadores se jugará el sábado 28 de noviembre a partir de las 17:00 horas en el Estadio Centenario, que volverá a ser sede de la definición del principal torneo de clubes de Sudamérica.

Las más leídas

Accidente fatal en la Interbalnearia: un auto fue chocado de atrás, cruzó de senda e impactó contra una camioneta que venía de frente

"Solo familiares y amigos": el enojo de Nicolás Rotundo, exjugador de Peñarol, por la ausencia de autoridades en el regreso de las campeonas olímpicas de beach handball

Posiciones de la Tabla Anual tras el agónico empate de Peñarol contra Defensor Sporting; Liverpool abrochó el Torneo Clausura

El regreso más esperado: a los 46 años, Ronaldinho volvió al fútbol profesional tras 11 años y fue titular en la victoria de Ravenna en Italia

Temas

final Copa Libertadores Montevideo

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos