Patente de rodados 2027: Congreso de Intendentes resolvió mantener los valores para vehículos a combustión y fijó nuevas franjas para eléctricos

El Congreso de Intendentes resolvió mantener para 2027 los mismos valores de la patente de rodados que se abonaron durante 2026 para los vehículos con motor a combustión, mientras que estableció nuevas franjas para los vehículos eléctricos.
La decisión fue adoptada durante una sesión extraordinaria del plenario del organismo, en la que los jefes departamentales acordaron no aplicar ajustes a la patente de los vehículos a combustión en ninguna de sus categorías.
En el caso de los vehículos eléctricos 0 kilómetro, se resolvió implementar un régimen de transición hacia 2028, con distintas alícuotas según su valor de mercado.
Cómo se calculará la patente de los vehículos eléctricos en 2027
El Congreso de Intendentes acordó mantener el beneficio de una alícuota del 3% para los vehículos eléctricos cuyo valor de mercado sin IVA sea inferior a US$ 19.000.
Para los vehículos de mayor valor se establecieron dos franjas:
De esta manera, los vehículos eléctricos más económicos conservarán el beneficio vigente, mientras que los de mayor valor estarán sujetos a tasas superiores.
Reempadronamiento gratuito durante 2027 y 2028
Los intendentes también resolvieron implementar una campaña de reempadronamiento sin costo durante un mes de 2027 y otro de 2028, con el objetivo de facilitar la regularización de los vehículos.
La medida busca que los propietarios puedan empadronar sus vehículos en el departamento en el que residen y cumplir así con lo establecido en la Ley 18.456.
El presidente del Congreso de Intendentes, Carlos Enciso, destacó el acuerdo alcanzado y señaló que las medidas permitirán dar mayor estabilidad a los contribuyentes.
"Un acuerdo que brinda previsibilidad y facilita a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones", escribió Enciso en su cuenta de X.