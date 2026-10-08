Pese a que no sufrió la peor lesión que se temía, en Nacional ven "muy difícil" que Luis Mejía vuelva a atajar este año

La lesión que sufrió el golero de Nacional , Luis Mejía , y que fue confirmada este miércoles por los albos, hace que en los tricolores vean como muy difícil que el panameño vuelva a atajar en el resto de la temporada 2026.

El golero fue sometido este miércoles a nuevos estudios para conocer la gravedad de la lesión que sufrió el lunes en el partido Montevideo City Torque en el marco de la novena jornada del Torneo Clausura.

Mejía sufrió una lesión miotendinosa del tríceps sural y ya comenzó su rehabilitación para poder volver a jugar. Se trata de una lesión más severa que un desgarro, pero inferior a una rotura de tendón de Aquiles, lo que se temió en un primer momento en el Gran Parque Central

Así lo informó este miércoles el equipo en un comunicado en el que no brindó detalles sobre el tiempo que el futbolista estará fuera de los campos de juego.

Nacional confirmó la lesión de Luis Mejía y se descartó una rotura de tendón de Aquiles; mirá lo que padece y cuánto puede llevar su recuperación

Pese a eso, en el club estiman que es muy difícil que Mejía pueda volver a atajar en el cierre de la actual temporada.

Así lo manifestó el vicepresidente albo Flavio Perchman este miércoles en una entrevista radial.

Flavio Perchman Foto: Federico Gutiérrez/ FocoUy

"Luis es muy difícil pueda volver esta temporada, porque nos quedan dos meses de competición y la lesión de él es de entre dos y tres meses. Así que mentalmente, lamentablemente, nos preparamos para que Luis no esté”, dijo a radio Sport 890 luego de que se conociera el parte médico.

“Estamos muy tranquilos y muy confiados en Alexis Arias, pero la realidad es que Luis en esta temporada es muy difícil que pueda volver”, agregó Perchman, mencionado al argentino Arias, quien reemplazó a Mejía cuando se lesionó el lunes ante Montevideo City Torque y que “tuvo un puntaje alto” con sus intervenciones, según el vice tricolor.

En recuperación

Nacional informó que Mejía ya trabaja en su recuperación, pero no estimó el tiempo que estará afuera de las canchas.

Parte médico de Luis Mejía

La misma consiste en una afección en la zona en la que se une el músculo y el tendón en la pantorrilla.

El tríceps sural lo integran tres músculos: los gemelos (gastrocnemios) y el sóleo, que se ubica por detrás de estos, los que confluyen en el tendón de Aquiles.

Tampoco se indicó el grado de la lesión, lo que determina los plazos de recuperación: Grado I, el más leve, de una a dos semanas; Grado II o moderado, de tres a seis semanas, y Grado III con rotura, el más grave de seis a ocho semanas o más, con la posibilidad de realizar una cirugía.

El tríceps sural

Nacional afronta en las próximas semanas el cierre del Torneo Clausura, con las últimas seis fechas por jugar. Además, los albos están disputando la Copa AUF Uruguay.

El golero que reemplazó a Mejía el pasado lunes fue el argentino Alexis Martín Arias, quien será titular mientras el panameño esté de baja.

La importancia de Mejía y el turno de Alexis Martín Arias

Este lunes, tras detener un libre directo ejecutado por Franco Pizzichillo, el panameño sintió una molestia en la pierna derecha y dejó el campo de juego en camilla y con muestras de dolor a los 38 minutos de la primera parte.

En primera instancia se le hizo una ecografía en la zona, aunque se debió hacer un nuevo estudio para conocer con precisión la gravedad de la lesión que padece.

Alexis Martín Arias Foto: Dante Fernández/Focouy

En el mencionado encuentro, su lugar en el campo fue ocupado por el argentino Alexis Martín Arias, quien mantuvo el cero y ayudó a que el tricolor se impusiera por 2-0 en un encuentro que le permitió escalar en la tabla de posiciones y volver a la pelea por el título.

Con 197 encuentros disputados con la camiseta del Tricolor, el panameño Mejía es uno de los máximos referentes de un equipo con el que ganó el Campeonato Uruguayo en cuatro oportunidades y con el que suma doce títulos oficiales.

Mientras tanto, este año fue convocado para defender a la selección de Panamá en la Copa del Mundo, aunque luego decidió no disputar los amistosos de fecha FIFA.

Luis Mejía Foto: Dante Fernández/Focouy

Días atrás, en una conferencia de prensa, explicó: "La decisión fue en conjunto con el cuerpo técnico de Nacional y de la selección. El cuerpo técnico de la selección entendió el momento que estamos atravesando en el club y más cuando nos estamos jugando cosas importantes. Al ser partidos amistosos y que no tengo que demostrar nada en la selección, creo que entendieron el momento y agradecerles porque se portaron de diez".