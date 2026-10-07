Nacional confirmó que Luis Mejía sufrió una lesión miotendinosa del tríceps sural y ya comenzó su recuperación

El golero de Nacional, Luis Mejía , sufrió una lesión miotendinosa del tríceps sural , según el parte médico que dio a conocer la sanidad tricolor este miércoles al mediodía, luego de un segundo examen que se le hizo al panameño.

El arquero tricolor se lesionó el pasado lunes en el partido ante Montevideo City Torque en el Gran Parque central y dejó la cancha con lágrimas.

Por sus gestos, en un primer momento se temió que sufriera una rotura del tendón de Aquiles, lo que se descartó en los exámenes que se le hicieron luego del partido en el estadio tricolor .

Este miércoles se le hizo un nuevo chequeo y se constató que padece una lesión miotendinosa del triceps sural.

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La misma consiste en una afección en la zona en la que se une el músculo y el tendón en la pantorrilla.

El tríceps sural

El tríceps sural lo integran tres músculos: los gemelos (gastrocnemios) y el sóleo, que se ubica por detrás de estos, los que confluyen en el tendón de Aquiles.

En recuperación

Nacional informó que Mejía ya trabaja en su recuperación, pero no estimó el tiempo que estará afuera de las canchas.

Tampoco se indicó el grado de la lesión, lo que determina los plazos de recuperación: Grado I, el más leve, de una a dos semanas; Grado II o moderado, de tres a seis semanas, y Grado III con rotura, el más grave de seis a ocho semanas o más, con la posibilidad de realizar una cirugía.