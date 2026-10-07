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Nacional confirmó que Luis Mejía sufrió una lesión miotendinosa del tríceps sural y ya comenzó su recuperación

El club tricolor informó que Mejía ya trabaja en su recuperación luego de la lesión que sufrió ante Torque

7 de octubre de 2026 13:15 hs
Luis Mejía

Luis Mejía

Foto: Dante Fernández/Focouy

El golero de Nacional, Luis Mejía, sufrió una lesión miotendinosa del tríceps sural, según el parte médico que dio a conocer la sanidad tricolor este miércoles al mediodía, luego de un segundo examen que se le hizo al panameño.

El arquero tricolor se lesionó el pasado lunes en el partido ante Montevideo City Torque en el Gran Parque central y dejó la cancha con lágrimas.

Este miércoles se le hizo un nuevo chequeo y se constató que padece una lesión miotendinosa del triceps sural.

Luis Mejía se lesionó solo, salió llorando del campo y Nacional le practicará estudios para anunciar qué fue lo ocurrido

La lesión de Luis Mejía: los primeros estudios al golero de Nacional descartaron los peores pronósticos y volverá a ser evaluado en 48 horas

La misma consiste en una afección en la zona en la que se une el músculo y el tendón en la pantorrilla.

El tríceps sural

El tríceps sural

El tríceps sural lo integran tres músculos: los gemelos (gastrocnemios) y el sóleo, que se ubica por detrás de estos, los que confluyen en el tendón de Aquiles.

En recuperación

Nacional informó que Mejía ya trabaja en su recuperación, pero no estimó el tiempo que estará afuera de las canchas.

Tampoco se indicó el grado de la lesión, lo que determina los plazos de recuperación: Grado I, el más leve, de una a dos semanas; Grado II o moderado, de tres a seis semanas, y Grado III con rotura, el más grave de seis a ocho semanas o más, con la posibilidad de realizar una cirugía.

Parte médico de Luis Mejía

Parte médico de Luis Mejía

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