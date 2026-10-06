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La lesión de Luis Mejía: los primeros estudios al golero de Nacional descartaron los peores pronósticos y volverá a ser evaluado en 48 horas

El golero tuvo un primer examen tras el partido y volverá a ser evaluado en 48 horas

6 de octubre de 2026 8:38 hs
Luis Mejía

Luis Mejía

Foto: Dante Fernández/Focouy

El golero de Nacional, Luis Mejía, fue sometido a un primer examen este lunes a la noche luego de dejar el campo de juego del estadio Gran Parque Central a los 38 minutos del duelo ante Montevideo City Torque (2-0), lesionado y en camilla, y los resultados descartaron los peores pronósticos.

El panameño se fue con lágrimas en los ojos y en un primer momento se temió que pudiera haber sufrido una rotura del tendón de Aquiles, una de las lesiones más dura y con mayor tiempo de recuperación.

Luis Mejía

Luis Mejía

Pero los exámenes que le hicieron con un ecógrafo luego del partido y en el Gran Parque Central descartaron que tuviera esa lesión.

Esos resultados indicaron que el golero tiene un desgarro en el soleo de su pierna derecha, en una zona cercana a su tendón de Aquiles, pero no una rotura de tendón.

Luis Mejía se lesionó solo, salió llorando del campo y Nacional le practicará estudios para anunciar qué fue lo ocurrido

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Luis Mejía

Luis Mejía

Se trata de un desgarro que lleva un tiempo de recuperación más extenso que uno habitual, que suele tener un mínimo de recuperación de 21 días.

Además, no requiere una intervención como si ocurre al romperse el Aquiles.

Volverá a ser evaluado

Mejía volverá a ser evaluado en 48 horas y se tendrá un mayor detalle de lo que padece.

A la espera de ese segundo estudio, y tras los primeros resultados de este lunes a la noche, fuentes tricolores indicaron a Referí que lo que padece el golero "sería una lesión muscular en el sóleo".

El plantel de Nacional tendrá libre este martes y volverá a las prácticas el miércoles.

El duro momento de Luis Mejía en el Gran Parque Central

Mejía abandonó este lunes el campo de juego del estadio Gran Parque Central a los 38 minutos del duelo Nacional-Montevideo City Torque.

Luis Mejía

Luis Mejía

El número 1 tricolor despejó de gran manera un libre directo ejecutado por Franco Pizzichillo e inmediatamente después de apoyar su pie comenzó a tomarse la pierna derecha y cayó al suelo con visibles gestos de dolor.

Tras la lesión y luego de ser asistido por los médicos de Nacional, Mejía abandonó el campo en camilla y llorando y fue reemplazado por el argentino Alexis Martín Arias.

Alexis Martín Arias

Alexis Martín Arias

Nacional y Montevideo City Torque cerraron este lunes la novena jornada del Torneo Clausura uruguayo en un encuentro que los dirigidos por Daniel Carreño ganaron por 2-0, resultado que le permite seguir luchando por el título.

Con 197 encuentros disputados con la camiseta del tricolor, el panameño Mejía es uno de los máximos referentes de un equipo con el que ganó el Campeonato Uruguayo en cuatro oportunidades y con el que suma doce títulos oficiales.

Mientras tanto, este año fue convocado para defender a la selección de Panamá en la Copa del Mundo, aunque luego decidió no disputar los amistosos de fecha FIFA.

Días atrás, en una conferencia de prensa, explicó: "La decisión fue en conjunto con el cuerpo técnico de Nacional y de la selección. El cuerpo técnico de la selección entendió el momento que estamos atravesando en el club y más cuando nos estamos jugando cosas importantes. Al ser partidos amistosos y que no tengo que demostrar nada en la selección, creo que entendieron el momento y agradecerles porque se portaron de diez".

EFE

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