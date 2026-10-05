Daniel Carreño: la razón por la que Nacional jugó el "mejor partido" en su ciclo y su convicción para no ser "egoísta"

El entrenador de Nacional , Daniel Carreño, dijo que el tricolor jugó "el mejor partido" desde que retornó a los albos para dirigirlos y confesó la razón por la cual no quiere ser "egoísta".

"Hicimos un buen partido, tuvimos rendimientos individuales muy buenos, también colectivos y fuimos un justo ganador", dijo el DT a la televisión.

Consultado por lo que más le gustó de su equipo, respondió: "La intensidad, la actitud dentro del campo de juego de ir a disputar cada pelota. Y mejoramos en el juego. La semana larga nos ayudó a combinar, creamos sociedades y me gustaron muchas cosas", agregó.

"No es lo más importante, pero el arco en cero nos da la posibilidad de buscar el partido en cualquier momento", sostuvo.

"Lo que viene es Central y es el último tren", le dijo Carreño al periodista Leonardo Díaz, en lo que pareció ser una frase de cábala, porque la comenzó a repetir.

Instantes después, en conferencia de prensa, Carreño dijo: "No me gusta la palabra final porque esto sigue, pero se notó la diferencia de los equipos. Para nosotras era una final y para ellos un partido de campeonato; la gente acompaño como si fuera partido importante".

"No pasamos problemas en defensa, solamente algunos balones aéreos y pelotas quietas que nos complicaron un poco. Los cambios respondieron, el equipo estuvo bien y los suplentes que entraron también", analizó el DT.

"La línea de tres la tenía clara cuando terminó el partido con Cerro Largo. Lo hablamos en el viaje de vuelta con el cuerpo técnico. Era quedar mano a mano atrás por momentos, pero tomando ese riesgo. Dependíamos de la semana de Coates o la de Rogel, por si respondían. Al final elegí a Coates porque tenía que darles un respaldo a Luciano y a Viera que son muy veloces, pero para este partido se necesitaba experiencia".

"Lucho González es un pibe que pide cancha permanentemente, estaba entre él y Santiago Silva, pero Lucho me hace mejor la parte ofensiva porque rompe líneas, es muy técnico y nosotros precisamos eso para combinar. Pensé que para Rubén Botta iba a ser muy partido muy intenso, siempre me pasa lo mismo con él, quiero empezar con él o sino que entre, pero se ponen de determinada forma los partidos que no me permiten ponerlo", explicó el DT tricolor.

Sobre la lesión de Luis Mejía no dio detalles: "No soy la persona indicada para hablar de eso, le van a hacer exámenes y quedan unas horas para el diagnóstico".

"A los juveniles los veo trabajar muy bien en un momento complicado con el poco margen de error que tenemos. Eso hace que los jugadores de experiencia lo puedan resolver mejor, pero los jóvenes están pidiendo cancha. No hay edad ni nacionalidad para el fútbol. Hoy terminamos con cuatro, cinco jugadores de la casa, además de que Román Clematte estuvo por entrar. Están rindiendo muy bien".

"Quizás desde que yo llegué fue el mejor partido en defensa y también en ataque, quizás en otros defendimos mejor, pero sobre todo por el rival que enfrentramos, que nos levanta el nivel y también nos levanta el nivel del resultado, es el equipo que está jugando mejor en el fútbol uruguayo", dijo Carreño sobre Montevideo City Torque.

"El convencimiento", según Carreño, fue lo más importante para el triunfo de esta noche. "Los jugadores son determinantes, nosotros tenemos nuestra importancia por la planificación o cómo leemos los partidos, pero los jugadores ejecutan y hoy desde el primer minuto lo hicieron muy bien. No nos íbamos a dejar doblegar, teníamos que ser más intensos y ganar los duelos".

"No puedo ser egoísta"

"En lo táctico no pude llegar a Nacional y poner mi impronta, mi estilo ni mi sistema de juego. Si hubiera puesto eso, hoy estaríamos jugando mucho mejor pero podríamos estar fuera de todo. No puedo ser egoísta, prefiero estar en esta situación en la que el equipo no muestra un gran juego pero está con la posibilidad de seguir en la pelea".

"No podemos hablar de campeonato, que lo soñamos y que lo deseamos a muerte, sin dudas. Pero tenemos que hablar pura y exclusivamente de Central Español. Tengo que ir partido a partido, estudiar al rival, ver los jugadores que están en mejor rendimiento y a los que mejor se adecúan al partido. Estamos en la búsqueda y va a ser así hasta fin de año. Cuando venga otro entrenador o esté yo habrán otras posibilidades", concluyó Carreño.