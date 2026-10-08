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El cambio de actitud "positiva" que tuvieron los hinchas de Nacional en el Gran Parque Central que fue destacado por Flavio Perchman

“La respuesta de la gente todo el año fue impresionante”, dijo el vicepresidente tricolor, quien valoró que ahora "no hay prácticamente gritos de hostilidad"

8 de octubre de 2026 11:38 hs
Hinchas de Nacional&nbsp;

Hinchas de Nacional 

Foto: Enzo Santos/Focouy

Los hinchas de Nacional agotaron las entradas en el Gran Parque Central en el pasado partido ante Montevideo City Torque, un lunes por la noche, y se fueron con la satisfacción de un nuevo triunfo del equipo de Daniel Carreño que le permite seguir en carrera de cara a la definición del Torneo Clausura, a falta de las últimas seis fechas.

Tras el partido ante Central Español del próximo domingo en el Estadio Centenario, los albos volverán al Parque ante Deportivo Maldonado, encuentro en el que, si superan a los palermitanos, esperan que se vuelvan a agotar las localidades.

Tomás Viera y Tiziano Correa

Tomás Viera y Tiziano Correa

“La gente está siendo muy importante”

El apoyo de los hinchas tricolores y el cambio de actitud a la hora de alentar fueron destacados por el vicepresidente Flavio Perchman.

“La respuesta de la gente todo el año fue impresionante”, dijo este miércoles a Sport 890.

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“Y ahora, por suerte, la gente está alentando y siempre de manera positiva, no hay prácticamente gritos de hostilidad ni reprobación, más allá de que fueran justificados o no”, agregó.

Flavio Perchman

Flavio Perchman

Perchman tuvo esa sensación especialmente en el partido de la remontada 3-2 ante Defensor Sporting. “Se dio que perdiendo 1-0 y después 2-0, la gente siguió alentando al club, a la camiseta, y creo que tuvo su recompensa con un partido épico que difícilmente veamos algo parecido otra vez, que en los últimos 4 minutos podamos revertir un 2-0”, destacó.

“Así que lo de la gente está siendo muy importante y estoy seguro que va a seguir siendo”, agregó.

El vice tricolor también valoró el aporte de la tribuna en el último encuentro ante Torque. “No hubo un solo hincha que no se haya ido pipón del estadio el lunes”, dijo. “Es lo que queremos ver todos: un equipo comprometido, solidario, que peleó cada pelota en cada rincón de la cancha, que ganó todos los duelos, ya a partir de ahí fue vertical, tuvimos la suerte por primera vez en el año de hacer un gol temprano”.

Sebastián Coates

Sebastián Coates

De cara a los próximos partidos, espera que el Parque vuelva a tener entradas agotadas. “Si le ganamos a Central, como esperamos el domingo, vamos a volver a agotar las entradas contra Maldonado, en el Parque Central, como fue con Torque”, aseguró.

Ese partido ante Deportivo consideró que será clave para la definición. “Si le ganamos a Maldonado vamos a pelear hasta el final”, sostuvo Perchman.

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